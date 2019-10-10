Младшеклассники республики получают бесплатные обеды

В школах Коми учащиеся начальных классов кушают бесплатно. Также за счет средств республиканского бюджета организовано бесплатное питание для детей из семей с доходами ниже прожиточного минимума. Об этом глава Республики Коми Сергей Гапликов проинформировал полномочного представителя президента Российской Федерации в Северо-Западном федеральном округе Александра Гуцана на селекторном совещании с руководителями регионов СЗФО.

Как сообщает пресс-служба главы Коми, на совещании обсудили вопросы обеспечения комфортного и безопасного пребывания детей в образовательных организациях. Как отметил Сергей Гапликов, эти вопросы находятся на постоянном контроле правительства региона.

По результатам приемок признаны готовыми к началу учебного года все образовательные организации республики в количестве 681, включая 327 детских садов, 324 школы и 30 учреждений среднего профессионального образования.

На их подготовку было выделено 795 миллионов рублей, при этом особое внимание уделено соблюдению требований комплексной безопасности образовательных организаций: антитеррористической, пожарной, санитарно-эпидемиологической, а также безопасности дорожного движения. Проведена работа по устранению предписаний контрольно-надзорных органов и по укреплению материально-технической базы образовательных организаций.

В Коми особое внимание уделяется организации обеспечения обучающихся горячим питанием и качественной питьевой

водой.

Все ученики начальных классов и школьники с 5 по 11 класс из малоимущих семей питаются за счет средств республиканского бюджета. Детям с ограниченными возможностями здоровья в школах предоставляется бесплатное двухразовое питание.

Во всех образовательных организациях предусмотрено централизованное обеспечение учащихся питьевой водой, отвечающей гигиеническим требованиям. Питьевой режим организован через использование стационарных питьевых устройств и специализированных емкостей с кипяченой водой, в ряде учреждений дополнительно приобретается бутилированная вода, на которую имеются документы, подтверждающие ее происхождение, качество и безопасность.

Лина ПЕРОВА

Фото learnhome.ru