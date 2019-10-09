Воркутинцам нужна автодорога

Четыре десятка предложений поступило на портал «Активный регион» (signal.rkomi.ru) по развитию Воркуты и Инты. Их прием завершается 15 октября. Самые продуктивные и дельные инициативы лягут в основу плана, к разработке которого уже приступило правительство республики. По распоряжению президента России план по развитию северных моногородов Коми должен быть утвержден правительством РФ до 31 декабря текущего года, после чего региону будут выделены дополнительные средства на Воркуту и Инту.

Свои соображения по этому вопросу «Республике» высказал воркутинский предприниматель, директор ООО «Экология» Руслан Магомедов:

– Мы находимся в неравных условиях с бизнесом в средней полосе России. Затраты и издержки на севере априори выше, что сказывается на себестоимости и конкурентоспособности продукции на этих территориях. В придачу к этому государство обязало предпринимателей, которые работают на севере, оплачивать работникам и дорогу к месту отдыха и обратно, и дополнительный отпуск. Если обычный отпуск составляет 30 дней, то на севере – 52 дня. Получается большая финансовая нагрузка, что становится большим препятствием для предпринимательской деятельности на севере. Поэтому мое предложение – государство очень помогло бы бизнесу, если бы компенсировало эти затраты.

Также, по мнению Руслана Магомедова, для предпринимателей очень важно, чтобы были альтернативные транспортные пути, помимо железнодорожного.

– Нет другой дороги, кроме железной, а доставка грузов, продуктов питания, стройматериалов и так далее железнодорожным транспортом очень дорогостоящая. РЖД – монополист и может диктовать свою цену за услуги. Еще дороже обходится авиаперелет. Считаю, необходимо построить автодорогу на Воркуту. Это бы значительно облегчило жизнь жителей заполярного города, – считает предприниматель.

Лина ПЕРОВА

Фото bepowerback.livejournal.com