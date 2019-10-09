МФЦ начнут выдавать справки по капремонту

Региональный фонд капитального ремонта многоквартирных домов и МФЦ Коми договорились о сотрудничестве. С 7 октября справки об отсутствии задолженности за капремонт и дубликаты квитанций можно получать в центрах госуслуг «Мои документы» Республики Коми. В офисах МФЦ также оформят изменение сведений в лицевом счете собственников.

Инициатива была поддержана куратором МФЦ – министерством экономики региона, что позволило оперативно заключить соглашение об оказании услуг и обеспечить их предоставление в центрах госуслуг «Мои документы».

В фонде капремонта уверены: при выборе, ехать в Сыктывкар или обратиться в центр «Мои документы», заявители вряд ли будут колебаться: и дешевле, и удобнее прийти в МФЦ по месту жительства.

В первую очередь услуги будут востребованы жителями удаленных от столицы Коми районов, так как МФЦ открыты во всех административных центрах муниципалитетов региона.

Лина ПЕРОВА