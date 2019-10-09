«Машина времени» покажет школы Коми края

Накануне Дня учителя в музейном комплексе Коми регионального частного учреждения социального развития «Созидание» начала действовать… машина времени. И не одна, а целых пять. Путешественнику во времени достаточно надеть на голову красивый синий шлем, взять в руки контроллеры – и вперед, в прошлое! По желанию можно оказаться в церковно-приходской или земской школе XIX века, классе женской гимназии, открытой в Усть-Сысольске в 1909 году, в школах различных советских периодов: довоенного, военного, послевоенного, современном школьном классе.

Такое путешествие во времени стало возможным благодаря реализации некоммерческой организацией «Созидание» третьего, заключительного этапа проекта «Музей учительства как форма сохранения исторической памяти, становления и развития системы образования Республики Коми». Проект был поддержан Фондом президентских грантов. Первый этап проекта завершился в конце февраля созданием Музея учительства Республики Коми и передачи его в безвозмездное пользование Институту развития образования. Второй этап финишировал в начале июля созданием виртуального музея для пользователей интернета. Побывать в виртуальном музее может любой пользователь мировой паутины, чье электронное устройство удовлетворяет определенным техническим требованиям, – достаточно пройти по ссылке museumrk.tk.

И вот сейчас открылся виртуальный музей учительства для гарнитуры виртуальной реальности. Музей камерный, посетить его одновременно может только пять человек. Открытие было специально приурочено ко Дню учителя. Профессиональный музейный работник Ольга Бондаренко высоко оценила проект:

– Это новое слово в музейных технологиях в республике. Проект интересен и важен и, безусловно, привлечет внимание молодежи.

«Созидание» получило множество поздравлений и пожеланий в связи с открытием виртуального музея учительства республики. Исключительную заинтересованность уникальным музеем выразило Министерство образования, науки и молодежной политики Республики Коми.

Решающую роль в реализации проекта сыграли молодые программисты, педагоги Александр и Ангелина Дроновы. По заверениям Александра, виртуальный музей будет совершенствоваться и развиваться дальше.

Самое замечательное, что посещение музейного комплекса «Созидания» – первого в России музея студенческих отрядов, которому через два месяца исполняется шесть лет, и виртуального музея учительства республики бесплатное.

Михаил АЛЕКСАНДРОВ

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