ЛУКОЙЛ наращивает объем инвестиций в Коми

ЛУКОЙЛ продолжит активное участие в развитии Республики Коми. Об этом 7 октября в Усинске договорились Сергей Гапликов и Вагит Алекперов. Глава Республики Коми и президент ПАО «ЛУКОЙЛ» подписали соглашение о сотрудничестве на 2020-2024 годы, сообщает пресс-служба руководителя региона. Документ определяет основные направления взаимодействия в области социально-экономического развития региона.

– За предыдущие годы компания «ЛУКОЙЛ» вложила более 8 миллиардов рублей в развитие социально-экономического партнерства. Это огромный объем инвестиций. Мы договорились с Вагитом Юсуфовичем, что компания будет наращивать объем инвестиций. Соглашение, которое мы сегодня подписали, как раз закрепляет эти договоренности и позволяет нам реализовать все намеченные проекты. Поэтому я благодарю Вагита Юсуфовича и компанию «ЛУКОЙЛ», что они откликнулись на наше предложение. Сегодня мы будем решать задачи комплексно и в тех форматах, которые установлены президентом страны Владимиром Путиным, касающихся нацпроектов по увеличению продолжительности жизни и здоровьесбережения наших граждан, – прокомментировал Сергей Гапликов.

– Мы активно продолжаем вести геологоразведочную деятельность на территории Республики Коми. Для нас сегодня приоритетом является дальнейшее развитие месторождения Яреги, соответственно благоустройство поселка Ярега – это и строительство жилья, и социальных объектов. Также в приоритетах развитие крупнейшего Усинского месторождения. Ежегодные инвестиции компании в развитие месторождений составляют около 60 миллиардов рублей. Плюс геологоразведка в юго-западной части Республики Коми. Поэтому надеемся, что инвестиционная активность здесь снижаться не будет. Мы социально ответственная компания, по поручению главы Республики Коми было принято решение о строительстве медицинского центра в Усинске, жилья и других объектов, – отметил Вагит Алекперов.

Документ является продолжением партнерских отношений компании и республики. Стороны определили ряд мероприятий по развитию минерально-сырьевой базы и топливно-энергетического сектора.

Кроме того, продолжится работа по созданию новых рабочих мест в организациях Группы «ЛУКОЙЛ» для жителей республики, содействию в прохождении практики и последующем трудоустройстве выпускников профильных образовательных учреждений.

В рамках предыдущего соглашения на 2015-2019 годы на социально-экономическое развитие республики ЛУКОЙЛ направил более 8 миллиардов рублей. Причем с каждым годом компания наращивала объем вложений в социальную инфраструктуру региона.

С 2018 года сотрудничество с ЛУКОЙЛом вышло на новый уровень, компания взяла на себя строительство масштабных объектов «под ключ» и капитальный ремонт зданий в разных муниципалитетах Коми.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru