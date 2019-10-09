Александр Князев простился со службой в МЧС

Указом Президента Российской Федерации от 30 сентября 2019 года руководитель Главного управления МЧС России по Республике Коми генерал-майор внутренней службы Александр Князев освобожден от занимаемой должности. 8 октября состоялась церемония торжественного прощания экс-руководителя со знаменем управления.

Как сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по РК, Александр Князев руководил пожарно-спасательной службой региона пять с половиной лет. За этот период за отличные показатели в служебной деятельности, успешное руководство ликвидацией чрезвычайных ситуаций награжден Почетной грамотой Республики Коми, медалью МЧС России «За отличие в ликвидации последствий ЧС», иными ведомственными наградами.

Александр Князев поблагодарил коллектив управления за многолетнюю совместную работу и по офицерской традиции преклонил колено, прощаясь со знаменем Главного управления МЧС по Коми.

Присутствовавшая на церемонии председатель Госсовета Коми Надежда Дорофеева отметила, что за последние годы был сделан существенный шаг в совершенствовании мер защиты жителей региона, обновлении необходимого оборудования и спецтехники. Она поблагодарила Александра Князева за совместную работу и вручила ему благодарственное письмо за плодотворную деятельность в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, а также за большой личный вклад в развитие сотрудничества Главного управления МЧС России по Коми и Госсовета региона. Министр физкультуры и спорта Николай Бережной вручил экс-руководителю МЧС по Коми золотой знак отличия ГТО и пожелал успехов на дальнейшем жизненном пути.

До назначения нового начальника ГУ МЧС по Коми временно исполнять обязанности руководителя ведомства будет первый зам-

начальника управления полковник Олег Нецкий.

Светлана СОЛОВЬЕВА

Фото ГУ МЧС России по РК