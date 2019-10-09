Александр Калашников возглавил ФСИН России

8 октября указом Президента РФ № 486 на должность директора ФСИН России назначен бывший начальник управления ФСБ по Красноярскому краю Александр Калашников. С 2011 по 2017 год он возглавлял УФСБ по Республике Коми. Ранее президент подписал указ об увольнении директора ФСИН России Геннадия Корниенко в связи с достижением предельного возраста нахождения на госслужбе.

Напомним, за те годы, которые Александр Калашников провел в Коми, при непосредственном участии местных чекистов были возбуждены и расследованы резонансные уголовные дела по преступлениям коррупционной направленности, в том числе знаменитое «дело Гайзера» и дело бывшего начальника управления ФСИН по Коми Александра Протопопова.

Родился Александр Калашников 27 января 1964 года в городе Татарске Новосибирской области. Он выпускник Новосибирского военного командного училища. В органах госбезопасности с 1987 года. Начинал службу с должности оперуполномоченного, затем занимал пост замруководителя подразделения Центрального аппарата ФСБ. После службы в Коми возглавил УФСБ по Красноярскому краю.

Ирина СМИРНОВА

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