В Коми презентовали паспорта туриста

В Сыктывкаре состоялась презентация туристических паспортов «Серебряное ожерелье России». Их обладатели смогут с комфортом путешествовать по Северо-Западному федеральному округу. Два первых паспорта туристов вручили жительницам Коми, побывавшим в этом году в национальном парке «Югыд ва» и на плато Маньпупунер.

На встрече с журналистами директор Финно-угорского этнопарка Елена Иванова рассказала, что новшество даст возможность путешественникам не только узнать обо всех гостиницах на пути следования, но и пройти интересный квест. Новомодное увлечение квестами (разгадывание тематических головоломок) разработчики паспортов решили добавить к удовольствию от туризма. На пути следования по целому ряду территорий, которые входят в СЗФО, нужно будет везде ставить печати на специальной странице в паспорте. Когда все печати будут собраны, турист получает приз. Например, если последним пунктом сбора печатей станет Архангельская область, там выдадут местный сувенир.

Первые экземпляры паспортов «Северное ожерелье России» торжественно вручили жительницам Коми, побывавшим в этом году в национальном парке «Югыд ва» и на знаменитом плато Маньпупунер. Они поделились с журналистами впечатлениями от посещения этих потрясающих мест. Путешественник и организатор экскурсий Алексей Ларионов рассказал, что на пути следования искателей приключений могут поджидать дикие звери. Встречи с ними в этих заповедных местах не редкость. В этом году было замечено немало медведей, а однажды на глазах туристов даже разыгралась настоящая драма. На берегу реки произошла схватка медведя с лосем. Хозяин тайги ранил сохатого, но не смог убить и затаился в лесной чаще. Егеря потом рассказали, что на протяжении четырех дней лось боролся за жизнь, держа оборону на берегу реки.

– Они видели умирающего лося, но помочь ему ничем не могли, так как в заповедных местах никто не имеет права вмешиваться в естественный ход событий. Мы так и не узнали дальнейшую судьбу несчастного животного, – развел руками Алексей Ларионов.

Опытный путешественник заверил потенциальных туристов, что бояться им нечего, ведь медведи в заповедных местах ведут себя скромнее по отношению к людям. Кроме того, все сопровождающие вооружены газовыми баллончиками и фальшфейерами, которых косолапые жутко боятся. А вот чего действительно стоит опасаться, так это росомах. Эти дикие звери появляются внезапно и преследуют людей до тех пор, пока не загрызут насмерть. Обычно о появлении групп росомах гиды сигнализируют сотрудникам национальных парков, и те выезжают на места обнаружения, чтобы принять меры по отпугиванию хищников. Производить отстрел диких животных в заповедных местах запрещено законом.

Получить паспорт «Серебряное ожерелье России» любой желающий может абсолютно бесплатно в гостиницах столицы Коми или в информационном туристическом центре по адресу: улица Карла Маркса, 229.

Ярослав СЕВРУК

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