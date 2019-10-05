Россия готовится к переписи населения

Двенадцатая по счету в истории России перепись населения пройдет в 2020 году, но уже сейчас началась подготовка к масштабной кампании. 1 октября руководство Комистата рассказало журналистам республиканских СМИ о том, какие новшества ждут жителей страны и республики в ходе новой Всероссийской переписи населения.

В первые перепись частично пройдет в цифровом режиме.

– Предыдущая Всероссийская перепись населения состоялась в 2010 году, – напомнила руководитель Комистата Марина Кудинова. – За прошедшие годы в стране произошло множество демографических событий: рождения, смерти, браки и разводы, миграция. Перепись – это единственное большое мероприятие, которое дает возможность получить полную характеристику населения. Она поможет оценить масштаб перемен и станет ценным источником знаний о структуре современного российского общества.

Как сообщила Марина Кудинова, Всероссийская перепись населения пройдет с 1 по 31 октября 2020 года на всей территории страны. Население отдаленных и труднодоступных районов перепишут в период с 1 апреля по 20 декабря.

– В Коми к таким районам отнесены 130 населенных пунктов в пятнадцати муниципальных образованиях. Перепись населения в них будет проведена в сентябре 2020 года, – уточнила собеседник.

Основной акцент в переписи будет сделан на применении современных технологий. В частности, это самостоятельное заполнение жителями страны электронных переписных листов на Едином портале государственных услуг, а также использование большей частью переписчиков электронных планшетов вместо бумажных бланков (только одна треть переписчиков будет работать на «бумаге»). Благодаря этим нововведениям процесс переписи станет более удобным, а качество собираемой информации значительно повысится. Росстат уже отработал новый формат сбора сведений о населении в ходе пробной переписи населения 2018 года.

С 1 по 25 октября будущего года любой житель страны, имеющий стандартную учетную запись в Единой системе идентификации и аутентификации, сможет самостоятельно пройти интернет-перепись на портале «Госуслуги», выбрав услугу «Пройти перепись населения». При этом электронную анкету можно заполнить не только на себя, но и на членов своей семьи. Вопросы онлайн-переписи полностью такие же, как у переписчиков, но с некоторыми особенностями (всплывающие подсказки и пояснения), благодаря которым будет удобнее заполнять опросник. Каждый участник онлайн-переписи получит цифровой код-подтверждение прохождения переписи, который необходимо назвать пришедшему переписчику.

С 4 по 27 октября перепись пройдет в традиционной форме. Переписчики с планшетами обойдут квартиры и дома и опросят жителей страны, не принявших участие в интернет-переписи. Переписчики будут иметь специальную экипировку и удостоверение, действительное при предъявлении паспорта. Помимо этого, будет организована работа специальных переписных участков, куда могут обратиться люди, по разным причинам не желающие пускать переписчиков в свои квартиры. Пока точно неизвестно, где расположатся стационарные пункты. Сейчас ведутся переговоры об их размещении в офисах МФЦ. Возможно, они появятся в муниципальных администрациях или домах культуры.

Для проведения переписи в Коми необходимо обучить полторы тысячи переписчиков. В основном ими станут студенты. Причем их работа будет оплачиваться, в среднем за месячную кампанию – порядка пятнадцати тысяч рублей. В «опасных» районах и домах переписчиков при обходах будут сопровождать сотрудники полиции. Участники кампании будут застрахованы.

Отличительные знаки переписчиков: удостоверение, действительное при предъявлении паспорта, а также экипировка – портфель, шарф, планшет. Настоящий переписчик не станет просить опрашиваемого предъявить какие-либо документы и запишет те данные, которые назовет интервьюируемый.

В финале переписи, с 28 по 31 октября, состоится контрольный обход десяти процентов жилых помещений.

Участие в переписи населения – дело добровольное, – отметила Марина Кудинова. – В России никаких наказаний за уклонение от участия в переписи, в отличие от многих зарубежных стран, нет. Переписные листы заполняются только со слов опрашиваемых, для их подтверждения не требуется никаких документов. Человек может вообще отказаться от участия в переписи. При этом он все равно попадет в общую статистику. Для этого будут использованы административные источники информации.

По словам руководителя Комистата, перепись населения абсолютно конфиденциальна, ведь статистика работает с цифрами, ей не нужны персональные данные конкретных людей. Поэтому нет вопросов о размере доходов, только об их источниках.

Перечень вопросов переписного листа утвержден законом «О Всероссийской переписи населения», а формы бланков переписного листа – правительством России. Содержание электронных и бумажных переписных листов полностью идентично. Бланки переписных листов печатаются на русском языке. Переписные документы могут быть переведены на иностранные языки и языки народов России. Например, в 2010 году они были переведены на восемь иностранных языков и шесть языков народов нашей страны.

Подготовлено три формы бланков переписных листов. Основным является бланк формы «Л». Он содержит 23 вопроса о социально-демографических характеристиках (пол, возраст), гражданстве, национальности, владении и пользовании языками, жилищных условиях, миграции, образовании, занятости и источниках средств к существованию. Бланк формы «Л» заполняется на каждого человека (включая детей), постоянно проживающего на территории России. Сведения о жилищных и санитарно-гигиенических условиях жизни населения вносятся в бланк формы «П», а для опроса временно находящихся в стране применяется бланк формы «В».

Прежде чем перейти к вопросам, переписчик попросит перечислить всех, кто постоянно проживает в домохозяйстве или временно находится в нем на момент учета населения. Однако в переписной лист он перенесет только номер каждого члена домохозяйства. Список проживающих нужен для того, чтобы не переписать кого-то дважды или, напротив, не допустить недоучета.

Для корректности анализа и отслеживания тенденций необходимо сохранять преемственность вопросов с анкетами предыдущих переписей. Поэтому традиционные вопросы (пол, дата рождения, гражданство, родной язык, национальность и т.д.) из переписи в перепись не меняются.

Однако переписные листы должны отражать современные информационные потребности, и в бланке формы «Л» переписи 2020 года появился ряд нововведений. Для получения объемной, подробной картины занятости населения и совершенствования социально-демографической политики в вопросе про источники средств к существованию добавлены подсказки «заработная плата», «предпринимательский доход, самозанятость», «производство товаров для собственного использования». Также обновился блок вопросов о занятости и безработице. В целях изучения маятниковой и трудовой миграции вопрос «Где находилась ваша основная работа?» стал более подробным. Кроме того, появился вопрос о прежнем месте жительства, который позволяет учитывать активную миграцию не только за последнее время, но и в предыдущие десятилетия.

Во время переписи 2020 года переписчики будут спрашивать не только о владении русским и другими языками, но и об их использовании в повседневной жизни. Из-за принятых поправок в законодательстве произошли изменения в блоке вопросов об образовании. Например, добавлена графа «дошкольное образование», а графа «среднее образование» разделена на подпункты «квалифицированный рабочий, служащий» и «специалист среднего звена».

– Первые результаты будущей Всероссийской переписи населения станут известны уже в декабре 2020 года, – сообщила Марина Кудинова. – Предварительные итоги переписи Росстат подведет в феврале 2021 года, а окончательные результаты станут известны в течение 2021-2022 годов.

Перепись – это единственный достоверный источник данных о численности, занятости, уровне образования и национальном составе населения страны. Многие вопросы изучаются только при проведении переписи населения. Например, при планировании строительства объектов инфраструктуры необходимо учитывать характеристики проживающего на этой территории населения (численность, возраст и т.д.).

Артур АРТЕЕВ

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