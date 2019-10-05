Ленинка на новом месте

С 1 октября Национальная библиотека Коми начала работать по новому адресу: в связи с капитальным ремонтом она на два года переезжает в другие помещения.

Новый пункт выдачи литературы открылся в Сыктывкаре на улице Орджоникидзе, 10 (режим работы: в будни с 10 до 19 часов, в воскресенье с 10 до 17 часов, суббота – выходной). Открытие второго пункта выдачи литературы по адресу улица Катаева, 41 запланировано на конец октября.

Корреспондент «Республики» побывал в новом пункте выдачи литературы. Как рассказали сотрудники Ленинки, здесь читатели по-прежнему могут брать книги и толстые литературные журналы на дом, заказывать списки литературы для научных работ, пользоваться интернетом и информационными ресурсами. Появится и возможность делать предварительный заказ книги через электронный каталог на сайте.

В первый день отдел абонемента посетило около трех десятков читателей. Это вдвое меньше, чем обычно. Но дело в том, что еще не все читатели в этот день знали о новом адресе Ленинки. Кстати, место это весьма литературное. Когда-то здесь стоял двухэтажный дом с мезонином, в котором несколько лет снимал комнатку основоположник коми литературы Иван Куратов. Этот дом принадлежал дочери священника Екатерине Казариновой. После того как здание снесли, на его месте построили трехэтажный каменный дом, на первом этаже которого с 1969 по 2013 год располагался Литературно-мемориальный музей Ивана Куратова.

В библиотеке продолжат работать читательские клубы, некоторые из них проведут свои первые заседания уже в октябре. Из-за ограниченной площади временных помещений местом для встреч станут площадки партнеров. Так, встречи из цикла «Воскресные православные беседы» и заседания клуба «Книжные хроники» будут проходить в Литературном музее Ивана Куратова (ул. Орджоникидзе, 2), а члены клуба «Исторический калейдоскоп» встретятся в Центре народного творчества и повышения квалификации (ул. Советская, 28). Также библиотекари готовы выходить в образовательные учреждения со своими мероприятиями в помощь преподавателям. Поменялся и номер телефона для читателей: 25-54-22.

В августе библиотека приостановила обслуживание читателей в связи с подготовкой к капитальному ремонту здания и начала вывозить фонды во временные помещения. Реконструкция в библиотеке будет проходить в течение двух лет. В ходе него отремонтируют входную группу, крышу, фасад и фундамент здания, внутренние системы и благоустроят территорию. Работы начнутся в конце этого года, а к столетию республики Ленинка вновь откроется для читателей и станет центром финно-угорских библиотек страны.

Артур АРТЕЕВ

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