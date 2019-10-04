В Заполярье должны быть созданы условия для ЗОЖ

На портале «Активный регион» (signal.rkomi.ru) продолжается прием предложений жителей Коми по развитию Воркуты и Инты. Он продлится до 15 октября. Самые продуктивные идеи войдут в план, который сейчас готовит правительство республики для представления федералам.

По мнению начальника управления физической культуры администрации Воркуты, депутата совета заполярного города Валентина Сопова, жизнь на Крайнем Севере требует хорошего здоровья, поэтому очень важно открывать физкультурно-оздоровительные комплексы, где бы могли заниматься все желающие.

– Губернатор поставил задачу и дал нам возможность реконструировать наш стадион «Юбилейный». Это достаточно серьезный проект, рассчитанный на два года, и к столетию Республики Коми мы проведем его полную реконструкцию. Для нас это социально важный объект, который концентрирует наше небольшое население. Люди ведут здоровый образ жизни, потому что для нас это очень актуально, – отмечает Валентин Сопов.

Кроме того, спортсмены Воркуты ждут, когда у них появится физкультурно-оздоровительный комплекс для занятий греко-римской борьбой, дзюдо и самбо.

– Мы не теряем надежды, потому что ФОК заявлен в программе развития Арктической зоны и будет представлен в программе партии «Единая Россия». Так что ждем положительного решения и надеемся, что специализированный зал для борьбы будет в Воркуте построен, – заключил собеседник издания.

Галина ВЛАДИС

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