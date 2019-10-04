Преображение «дома у реки Кой» с Mondi

Более десяти лет Монди СЛПК участвует в жизни районов Республики Коми, в которых осуществляет лесозаготовку. В рамках соглашения о сотрудничестве между компанией, правительством региона и семи лесными муниципалитетами 60 процентов выделяемых средств направляется на повышение уровня занятости населения, 40 – на поддержку социальной инфраструктуры.

Какие результаты дает такое взаимодействие, сотрудники отдела сертификации и экологии службы лесопользования комбината оценивают на местах во время ежегодных выездных проверок совместно с администрацией и общественностью районов. Первый пункт партнерской проверки этого года – Койгородский район.

Путь к здоровью

Настоящим брендом села и района, по утверждению руководителя администрации Койгородка Александра Тебенькова, стала поражающая своим масштабом «лестница здоровья». С 2018 года вместо ветхой лесенки в гору от улицы Мира к центральной районной больнице ведут 150 крепких ступеней на добротном металлическом каркасе. В рамках крупного проекта также оборудованы две зоны отдыха и локальное освещение.

Постоянный пункт соглашения о сотрудничестве – выделение путевок в санаторий-профилакторий предприятия. В 2019 году в здравницу за счет комбината поедут 23 ветерана лесной отрасли района. Высокий уровень оздоровления, современное оборудование и приветливый персонал – то, что привлекает ветеранов. Очередь на путевки расписана на многие заезды вперед!

Поддерживаем культуру

Несколько проектов направлено на поддержку и сохранение богатой культуры Койгородка. В центре села установлена долгожданная стационарная сцена, которая позволит круглый год с комфортом проводить районные мероприятия. Раньше концерты и праздники проходили на открытой площадке под дождем и снегом. Под новой крышей уже отпраздновали 70-летний юбилей района, прошла ярмарка урожая «Койгородское лето».

Два праздничных верхнесысольских костюма приобретены районным краеведческим музеем. В них и встретили гостей сотрудники учреждения и провели интересную экскурсию по залам. При разработке нарядов создатели опирались на исследования этнографов Галины Климовой и Любови Грибовой и, главное, собирали информацию у старожилов села. Сарафаны с рубахой, передником и поясом уже показали на местных праздниках и Коми ВДНХ.

– Мы очень трепетно относимся к этим костюмам. Благодарны Монди СЛПК, что к юбилею района мы смогли представить жителям праздничный верхнесысольский наряд, имеющий большую значимость для истории Койгородка, – отметила директор музея Валентина Тухель.

Под новой крышей

Немаловажная сфера партнерства – ремонт образовательных учреждений. В Койгородке отремонтированы крыши в пришкольном интернате и в средней школе поселка Кажым. В поселке обновление стало настоящим подарком к новому учебному году: ремонта кровли ждали 15 лет.

Новая кровля появилась и в детском саду № 1.

– Все мечты сбываются благодаря комбинату и администрации: поставили новые веранды, сделали ремонт, а в этом году наконец заменили крышу на радость ребятам, среди которых и дети сотрудников Монди СЛПК, – сказала директор детского сада Галина Смолина.

Во втором детском саду поселения на средства компании восстановлена вытяжная и приточная вентиляция на кухне и в прачечной.

Довезут с ветерком

Еще одна проблема, решенная в рамках соглашения, – устаревший муниципальный пассажирский автопарк. В 2017 году приобретен один автобус, в 2019-м – еще два. Комфортабельный транспорт подходит для местных дорог и уже сейчас обеспечивает пассажирские перевозки в Койгородке: один автобус ездит в Сыктывкар, второй – по району.

На койгородской волне

С 2011 года в районе работает собственное «Радио Койгородок», где транслируются новости, музыка, анонсы культурных мероприятий и местная реклама. Радиостанция пользуется популярностью среди жителей Койгородка и соседних районов, а также любима сотрудниками вахтовых поселков Монди СЛПК. И хоть создатели называют свое детище лишь хобби, для слушателей это полноценное СМИ. Поэтому последние два года в рамках соглашения комбинат выделяет средства на поддержку полюбившейся жителям радиоволны.

Пресс-служба АО «Монди СЛПК»