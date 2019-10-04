Поколение Ютуба

Новое время породило и совершенно новые способы самовыражения, заработка и проведения досуга. Технологический прогресс создал мощного конкурента телевидению под названием Ютуб. Это не единственный видеохостинг в мире, но в основном люди записывают и выкладывают видео именно туда. Среди видеоблогеров из Коми есть как популярные, так и пока совсем неизвестные. Это молодые, смелые и очень креативные люди, в основном им всем еще не исполнилось и тридцати. Журналист «Республики» пообщался с талантливой молодежью, чтобы узнать о том, что мотивирует к выходу в видеопространство.

Король автозвука

Четыре года назад Ростислав Чебыкин переехал из Сыктывкара в Санкт-Петербург, где начал записывать и публиковать видео об автозвуке. На его YouТube-канале BASS VLOG уже более двухсот тысяч подписчиков, а видео набирают сотни тысяч просмотров.

Ростислав с ранних лет увлекся журналистикой. С шестнадцати лет он уже подрабатывал, занимаясь видеоопросами для информагентства БНК. Ему нравилась такая работа, поэтому поступил на факультет журналистики в Сыктывкарский госуниверситет. После первого курса автор уникального видеоблога понял, что нужно продолжать развиваться в большом городе, и перевелся в питерский вуз, где и продолжает обучение. Тому, как снимать интересные ролики для Ютуба, пока не учат нигде, постигать эту науку ему пришлось самостоятельно. Теперь уже его приглашают в университет читать лекции о стремительно набирающем популярность формате молодому поколению журналистов.

Первый материал для видео об автозвуке он отснял 6 мая прошлого года и на следующий день выложил на Ютуб. До этого ви-

деоблогер уже предпринимал попытки снимать видео, но долго не мог найти себя, просто не знал, о чем рассказать людям. Идея «выросла» из давнего хобби. Авозвуком парень увлекался давно, еще живя в Сыктывкаре. Первую машину с мощной саунд-начинкой собрал в столице Коми, правда, проработала она всего два дня. Не хватило ни знаний, ни опыта, банально не с кем было посоветоваться по техническим моментам. Об этом он вспоминает с улыбкой:

– Машина два дня пошумела, и все сгорело. Это была «Лада Калина», у меня еще даже не было прав, а я уже заболел автозвуком. Отработал на стройке целое лето, заработал там пятьдесят тысяч рублей и все их потратил на акустику, которую заказывал из Ростова-на-Дону, потому что в Сыктывкаре ее купить было негде.

Автомобиль, на котором сейчас ездит собеседник издания, «строится» уже два года. Первая конфигурация аудиосистемы вместе с установкой обошлась примерно в двести тысяч рублей, сейчас со всеми доработками стоимость уже перешагнула отметку в четыреста. Для того чтобы удивить людей на улицах городов, а также покорить судей на соревнованиях по автозвуку, нужно оборудовать автомобиль массой особых деталей. Это специальные аккумуляторы, генератор, сабвуферы, акустика в дверях, проводка.

Секрет успеха любого Ютуб-канала кроется в том, есть ли уникальная идея у его создателя и сможет ли он в дальнейшем подпитывать канал новым и интересным контентом. Ростислав стал первым в России, кто создал видеоблог об автозвуке, чем не только привлек всеобщее внимание, но и породил волну подражателей. С некоторыми из этих эпигонов ему удалось мирно договориться, и они перестали откровенно копировать стиль канала. С наполнением влога новым контентом, который в интернет-среде принято называть «годнотой», проблем тоже не возникает. Например, летом ютубер совершил турне по городам России, заехав в том числе и в родной Сыктывкар. Набрав материал, сейчас он выпускает по два новых ролика еженедельно. В планах еще масса идей, ждущих реализации, поэтому подписчикам влога об автозвуке точно не грозит встреча со словом «скука».

Канал набирает популярность, подписчикам хочется больше разнообразного контента, а на съемку и монтаж одного видео уходит довольно много времени. Поэтому Ростислав начал формировать команду. Единомышленники станут работать с ним не только над новыми выпусками влога, но и над тем, чтобы в целом укрепить позиции бренда BASS VLOG, в том числе и на других интернет-платформах.

– Вместе со мной уже работает друг Кирилл Пешкин, он тоже из Сыктывкара. Мы давно друг друга знаем, и я уверен, что он меня не подведет. Изначально я обучил его основам видеомонтажа, он потихоньку стал расти в этом плане. Сперва Кирилл работал просто из интереса, можно сказать, за еду. Потом я начал ему платить, но при этом у него была основная работа, и вот с сентября он бросил ее и трудится со мной над видео. Кирилл реально сильно вырос в том, что касается монтажа, придумывает разные прикольные фишки, и мне практически не приходится вносить никаких поправок в смонтированные им выпуски, – рассказал Ростислав Чебыкин.

Одна из самых желанных наград ютуберов – серебряная кнопка, которую присылают тем, чей канал достиг отметки в сто тысяч подписчиков. О получении награды от Ютуба Ростислав рассказал совершенно фантастическую историю. 12 августа, в свой день рождения, он проснулся от звонка курьера, который привез заветную «кнопку». Теперь ежегодно ютубер будет отмечать это событие вместе с днем своего рождения.

– Когда набираешь сто тысяч подписчиков, то администраторы видеохостинга две недели проверяют сначала твой аккаунт на предмет того, не накрутил ли ты подписчиков и не нарушаешь ли другие условия использования Ютуба. У меня идет хороший рост числа подписчиков, и пока шла проверка, а затем и изготовление «кнопки», их количество выросло почти в два раза, – рассказал автозвукер.

Следующая «кнопка» дается за миллион подписчиков. До этого еще далековато, но Ростислав уверен, что это достижимо, причем в обозримом будущем:

– Останавливаться на достигнутом не собираюсь. Это любимое дело, хобби, которое по факту переросло в работу, приносящую максимум удовольствия. Конечно, возникают некоторые сложности, бывает, не сплю ночами, но я кайфую от того, чем занимаюсь. Надеюсь, что наберу миллион подписчиков через год.

Собеседник издания не считает этот прогноз излишне амбициозным, ведь и когда он только начинал работу над видеоблогом, мало кто верил, что удастся достичь даже десяти тысяч подписчиков. Были и те, кто откровенно посмеивался над затеей ютубера.

– Нужно стремиться к нереальным цифрам, и тогда все получится, – с уверенностью сказал он.

По заветам Дудя

Энтузиасты из глубинки Коми начали в этом году цикл видеоинтервью с земляками. Идею директора социокультурного центра села Дон Усть-Куломского района Артура Гарнова поддержали ребята из местной молодежной телестудии «YoJo». Студия действует на базе районного Дома детского творчества. Объединившись, они стартовали с интернет-проектом «Душевные беседы». Новые выпуски регулярно выходят в Ютубе и в группе телестудии «YoJo» «ВКонтакте».

Первопроходцем больших интервью на просторах Ютуба стал журналист Юрий Дудь. Подобные видео были и раньше, но, запустив проект под названием «вДудь», именно московский журналист популяризировал формат. Он стал делать все по-настоящему профессионально. В своих интервью Юрий Дудь активно интересовался у гостей деньгами, особенно это было характерно для первых сезонов шоу. Вопрос: «А сколько вы зарабатываете?» – даже стал мемом в интернете, а один из гостей – рэпер Слава СССР – посвятил этому песню.

Артур Гарнов отрицает, что к созданию «Душевных бесед» подтолкнул именно пример Юрия Дудя. Житель села Дон сказал, что идея делать такого рода интервью назревала давно, ведь сейчас век современных технологий и можно создавать интересные медиапроекты без больших затрат и привязки к телеканалам. Героем первого выпуска стала ветеран Великой Отечественной войны Анна Ивановна Епова. Затем гостями были один из отцов-основателей фестиваля современной коми национальной песни «Василей» Василий Гущин, тренер местной ДЮСШ Алексей Гришин, художница Анастасия Вологжанина и другие интересные личности. Героиней одного из свежих выпусков стала отправившаяся покорять всероссийский конкурс «Учитель года России – 2019» Ольга Сковородникова, учитель английского языка средней общеобразовательной школы села Усть-Кулом.

В Ютубе выпуски «Душевных бесед» не набирают большого количества просмотров, проект обрел известность и любовь в основном среди местных жителей. Артур Гарнов сотоварищи делают все на чистом энтузиазме, не стремясь к славе и деньгам. А вот Юрий Дудь своим примером показал, что, уйдя с телевидения в интернет, можно зарабатывать огромные деньги от рекламы, которая в разных видах встраивается в видео. Экономика работы в Ютубе складывается и из отчислений от так называемой «партнерки» (партнерская программа сервиса, по которой пользователи также получают рекламные отчисления). Но все так или иначе упирается в количество подписчиков и просмотров на канале.

Ростислав Чебыкин, например, рассказал, что в первую очередь рекламодатели смотрят именно на количество подписчиков, причем там есть даже такие тонкости, как выявление, «живые» или «не живые» подписчики, то есть нет ли неестественной накрутки.

– У меня первая реклама появилась, когда было пятнадцать тысяч подписчиков, – добавил он.

Режиссер-любитель покоряет Ютуб

Преподаватель сыктывкарской школы №31 Руслан Габов пока только мечтает о покорении Ютуба. Но энтузиаст подчеркивает, что большое количество просмотров и подписчиков – это не самоцель:

– Снимаю видео не с целью кого-то шокировать или удивить. Для меня важно делать что-то доброе и светлое, и если один человек посмотрит фильм, то это уже хорошо.

В 2016 году он пошумел во всех региональных СМИ тем, что первым в истории Коми снял детское игровое кино. Тогда презентация его фильма «Тайная комната» прошла в стенах Центра досуга и кино «Октябрь». Фильм подверг мощной критике директор «Комикиновидеопроката» Виталий Лифляндский. Конечно, он похвалил юных актеров и их руководителя за энтузиазм, но сам фильм назвал подчеркнуто непрофессиональным и слабым с точки зрения сюжета.

На канале Руслана Габова в Ютубе «Тайную комнату» посмотрело чуть более двух тысяч человек. Контентом, который создает Руслан Габов, сложно привлечь большую аудиторию. В каком-то смысле режиссер-любитель из Сыктывкара, привлекший к себе всеобщее внимание несколько лет назад, еще и большой мечтатель. Несмотря ни на что, молодой учитель продолжает верить в успех, считает, что еще успеет покорить топы Ютуба без всякой раскрутки и пиара.

Тем не менее пиар на региональном уровне позволил ему вызвать к себе серьезное отношение со стороны руководителей летних лагерей. С тех пор сыктывкарец уже дважды ездил на побережье Черного моря, где работал в качестве вожатого-видеооператора. Минувшее лето учитель провел в лагере для творческих детей, там он не только снимал видеоблоги об их жизни в коллективе, но и музыкальные клипы. В одном из них дети читают рэп с африканцами, которые обучали их английскому языку.

Руслан Габов также продолжает выпускать на своем канале Filiorum TV и небольшие фильмы о добре и мире детства. В прошлом году появилась его короткометражка «Где заканчивается небо?» – своего рода напоминание взрослым о том, что каждый из них вырос из детства.

– Дети не задумываются о любви и ненависти, таких проблемах, как глобальное потепление. Они умеют искренне радоваться простым вещам. В своем фильме мне хотелось напомнить взрослым о том, как важно иногда посмотреть на мир глазами детей, – сказал создатель интернет-контента.

Для съемок в Кировском парке учитель даже арендовал дорогостоящий дрон. В итоге в Ютубе у фильма почти пять тысяч просмотров и более пятисот лайков при почти полном отсутствии негативных отзывов и дизлайков. Пользователь под ником OTM Music написал в комментарии под видео, что фильм заставил задуматься, и он даже прослезился в конце.

Воркутинец из «Орла и решки»

В прошлом году Евсей Ковалев из Воркуты прошел кастинг и стал ведущим популярного тревел-шоу «Орел и решка». Страсть к путешествиям у него была давно. Задолго до появления в шоу он успел объехать десятки стран, причем путешествовал почти без денег. Как до участия в шоу, так и после он вел видеоблог в Ютубе, где подробно рассказывал о своем проекте «Кругосветка». Участие в шоу не стало большим прорывом в плане популярности для воркутинца, и он продолжил развиваться на почве видеоблогерства.

– Я понял, что жизнь удалась, когда узнал, что 11-летний мальчик из Казахстана посмотрел мои видео и пошел учить английский, чтобы тоже начать путешествовать, – рассказал Евсей Ковалев в интервью газете «Моя Воркута».

Популярным ютубером стал другой бывший ведущий «Орла и решки» Антон Птушкин. Его видео о путешествиях набирают миллионы просмотров. До таких показателей воркутинцу пока далеко. В этом году он прокатился по родной республике и снял несколько довольно интересных видео, в том числе о путешествии к оленеводам в тундру. Самым захватывающим моментом в видео стала съемка стада оленей с дрона. К сожалению, столь интересный ролик набрал чуть более двадцати тысяч просмотров. На канал Евсея Ковалева подписано 77 тысяч человек, и он продолжает работу над новыми проектами. Теперь путешествует по российской глубинке, показывая сельскую жизнь.

Стримерша с ником львицы

Одной из самых популярных блогерш из Коми на просторах интернета является Полина Смирнова. Девушка из Сыктывкара прославилась, начав снимать игровые стримы под ником Sorabi. Такой никнейм она выбрала, потому что с детства любит мультфильм «Король лев», в котором так зовут львицу, родившую главного героя диснеевского творения Симбу.

Слово «стрим» в переводе с английского означает «поток». Стримерами называют людей, которые выходят в прямые эфиры таких интернет-платформ, как YouТube или Twitch, и играют в компьютерные игры, попутно комментируя свое занятие. В последнее время стали популярны стримы и с другими занятиями, например, большую аудиторию буквально за несколько лет завоевали ASMR-щики (они записывают приятные звуки). У стримершы с ником львицы внушительная аудитория не только в Twitch, но и в инстаграм, где у нее уже 166 тысяч подписчиков.

Успех Полины Смирновой во многом основан на ее привлекательной внешности. Она выходит в эфиры в полуобнаженном виде, а на фото в инстаграме «светит» татуировки во всех возможных ракурсах. Относясь с иронией к своей популярности, Полина подчеркивает, что добиться успеха девушкам в стримах гораздо проще, чем парням. Для этого не нужно обладать каким-то выдающимся чувством юмора или умением лучше всех играть в культовую онлайн-бродилку World Of Warcraft. Достаточно лишь быть привлекательной и раскованной, и мужская аудитория не заставит себя ждать.

Летсплейщики OKLP и BONQI

Еще один популярный вид деятельности в Ютубе – записывать так называемые «летспеи» (игроки записывают на видео свой игровой процесс и комментируют действо). Казалось бы, что может быть скучнее, чем наблюдать за тем, как кто-то с интересом проходит компьютерную игру. Но оказалось, что если делать это талантливо, то можно завоевать огромную аудиторию. У одного из первопроходцев жанра летсплей – шведа Феликса Арвида Ульфа, который известен под ником Пьюдипай, – более ста миллионов подписчиков.

В Коми тоже есть свои популярные летспейщики. У канала OKLP (OKAY let’s play) более 280 тысяч подписчиков. Его создатель – Александр Старцев из Сыктывкара. Несмотря на большое количество подписчиков, видео на канале набирают в среднем по пять-шесть тысяч просмотров. Другой летсплейщик также начинал развивать канал в Сыктывкаре, но сейчас переехал в Санкт-Петербург. Это Виталий Паршуков, известный в интернете под ником BONQI. На его одноименный канал подписано более трехсот тысяч человек, но видео также не набирают каких-то выдающихся цифр по просмотрам.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора, vk.com и Instagram.com