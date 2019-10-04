Обновленные АЗС к юбилею республики

В Коми к 100-летию республики благоустроят лукойловские автозаправки. Эта тема обсуждалась на рабочей встрече главы республики Сергея Гапликова с генеральным директором ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» Максимом Хитровым. Встреча состоялась 2 октября, сообщает пресс-служба руководителя региона.

ООО «ЛУКОЙЛ-Северо-Западнефтепродукт» – один из ведущих розничных операторов на рынке нефтепродуктов Северо-Западного федерального округа России. В Республике Коми компания эксплуатирует 53 автозаправочные станции (АЗС) и семь нефтебаз.

В 2020-2022 годах компания планирует провести полную реконструкцию двух АЗС – одну в Усть-Цильме и одну в Сыктывкаре, на Октябрьском проспекте, еще восемь АЗС (в Сыктывкаре, Ухте и Усинске) ожидает частичная реконструкция.

В рамках частичной реконструкции будут проведены работы по реорганизации пространства торговых залов, организации зоны кафе, обновлению торгового оборудования на автозаправочных станциях.

К празднованию 100-летия со дня образования Республики Коми планируется провести ремонтные работы дорожного покрытия площадок на 26 АЗС как в городах, так и в сельских районах.

В ходе встречи Сергей Гапликов и Максим Хитров обсудили также вопросы, связанные с обеспечением работы автозаправочных станций компании в удаленных населенных пунктах республики.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru