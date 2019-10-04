Новый облик печорских парков

В Печоре завершаются работы по благоустройству городских парков имени Володи Дубинина и Победы. Реконструкция излюбленных мест отдыха печорцев проводится в рамках программы «Комфортная городская среда».

Парк культуры и отдыха имени Володи Дубинина расположен в железнодорожной части города. Согласно утвержденному администрацией плану, в парке появятся обновленные прогулочные аллеи, скамейки, наружное освещение, детские и спортивные площадки. Заключительным аккордом реконструкции станет установка нового бюста пионера-героя. Прежний уже демонтирован и отправлен на склад горадминистрации. Как сообщили «Республике» в пресс-службе печорской мэрии, он будет там храниться и в будущем, возможно, станет музейным экспонатом.

Новый бюст Володи Дубинина – бронзовый. В отличие от бетонной головы, простоявшей десятки лет и отремонтированной в 2018 году, эта скульптура выполнена по пояс. Автор работы – смоленский скульптор Игорь Чумаков создавал образ пионера-героя по фотографиям.

В рамках региональной программы «Народный бюджет» на этот проект из муниципального бюджета выделено 500 тысяч рублей, и еще 300 тысяч добавила республика. Памятник прибыл в Печору еще в 20-х числах сентября. Его торжественное открытие планировалось на этой неделе, но из-за дождей перенесено на следующую.

Погода внесла свои коррективы и в сроки реконструкции парка: дожди тормозят укладку плитки на прогулочных дорожках. Тем не менее, как заверили в администрации города, на следующей неделе все работы планируется завершить.

К заключительному этапу подходит и реконструкция другой зеленой зоны города – парка у площади Победы. Этот парк не имеет официального статуса, но является историческим культурным центром Печоры. Сейчас здесь приводят в порядок площадь перед монументом «Никто не забыт, ничто не забыто».

На самой территории продолжается укладка тротуарной плитки. Работы начались еще в середине лета, но опять-таки быстрым темпам помешали дожди. В парке установлены скамейки, урны, уличное энергосберегающее освещение, вдоль дорожек уложены новые бордюры. В рамках сотрудничества с ООО «Газпром трансгаз Ухта» построена детская площадка.

Галина ВЛАДИС