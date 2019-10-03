В правовом поле

Могут ли описать имущество за долги бывшей супруги? Как отстоять свое наследство? Как развестись, если супруги живут в разных городах? На вопросы читателей, касающиеся различных отраслей права – трудового, семейного, гражданского, жилищного, наследственного, отвечает референт главы Коми Роман Койдан.

– Имею квартиру в долевой собственности (второй собственник – бывшая супруга). Она проживает за пределами Коми, носит другую фамилию. Недавно получил постановление от приставов в отношении бывшей супруги о том, что она не оплачивала налоги за машину (ее собственность) и за квартиру. Могут ли прийти приставы и описать мое имущество в этой квартире за ее долги?

– Ваше имущество описать за долги бывшей супруги не могут. В случае визита судебных приставов желательно иметь на руках документы в отношении находящегося в квартире имущества, подтверждающие его принадлежность вам – например, договоры купли-продажи бытовой техники и иных ценных предметов.

– Мой отец умер. У него были в собственности гараж, две машины и другое имущество. После смерти выяснилось, что все это ему уже не принадлежало, так как появились договоры купли-продажи на имя сына жены отца: якобы этот человек все купил у отца до его смерти. Подозреваю, что эти документы были оформлены задним числом уже после смерти отца. Что можно сделать?

– Наследник, считающий, что нарушено его право на наследство, может защищаться двумя способами:

– пойти гражданско-правовым путем (подать иск в городской/районный суд о признании недействительным договора купли-продажи);

– уголовно-правовым путем (подать заявление в городское/районное подразделение внутренних дел о возбуждении уголовного дела по факту мошенничества).

Если у вас есть экземпляр договора, который вы собираетесь оспорить, можно предъявлять иск. Если договор, который необходимо будет оспорить, отсутствует, без предварительной проверки полиции не обойтись.

– У моего сына в документах официально записан отец. Но мы с этим человеком вместе не проживали, в браке не состояли. Сейчас он живет в другом городе, приезжает два раза в год, забирает ребенка из садика, не уведомляя меня, подает ложные заявления в органы опеки и попечительства, своими действиями наносит ущерб психике сына. Каким образом я могу ограничить отца в правах?

– Подобные вопросы (ограничение/лишение прав родителей) рассматривает только суд. Вам необходимо подать в городской/районный суд по месту жительства отца ребенка исковое заявление об ограничении/лишении его родительских прав и представить доказательства (письменные документы и показания свидетелей) негативного влияния на ребенка.

– Куда подавать заявление о разводе, если мой муж прописан в Сыктывкаре, а я зарегистрирована по месту пребывания в Санкт-Петербурге? Госпошлину платить на ОКТМО Санкт-Петербурга или ОКТМО Сыктывкара?

– Исковое заявление о расторжении брака необходимо подавать в мировой судебный участок по месту жительства ответчика или истца, если при истце проживают несовершеннолетние дети. Определяйтесь с судом и оплачивайте госпошлину по ОКТМО, реквизиты найдете на сайте судебного участка.

Подготовила Людмила ВЛАСОВА