Сценические зарисовки и закулисные эскизы

В рамках российского Года театра в Национальной галерее Коми одновременно открылись две выставки, посвященные искусству Мельпомены. Это экспозиции «Театральные зарисовки» и «Любите ли вы театр так, как люблю его я…». На первой представлено развитие сценического искусства в республике, на второй – картины из истории как российского, так и регионального театра.

На выставке «Театральные зарисовки» можно увидеть более восьмидесяти произведений, в том числе живописные и скульптурные портреты актеров и актрис, эскизы декораций и костюмов к спектаклям, графические листы к произведениям драматического жанра, проекты памятников, иные работы, касающиеся истории театральной жизни республики. В экспозицию вошли афиши, эскизы, костюмы и декорации из фондов Национального музыкально-драматического театра Коми.

Один из разделов выставки посвящен творчеству заслуженного художника России, лауреата правительственных премий, первого профессионального театрального художника в Коми Игоря Баженова (ушедшего из жизни в сентябре 2018 года). Он работал в трех ведущих театрах региона. В 1970-х годах был главным художником музтеатра, с 1980 по 2004 год работал в республиканском драмтеатре. С 1997 года Игорь Валерианович сотрудничал с Национальным музыкально-драматическим театром Коми в качестве художника-постановщика, а с 2006 по 2018 год был главным художником. На выставке представлены его эскизы, костюмы и декорации к нескольким спектаклям национального театра.

Также вниманию посетителей предложены собранные в галерее произведения на тему театра. Большинство из них тематически объединены: «Образ Виктора Савина – основателя коми национального театра», «Выпускники первых театральных студий и «Свадьба с приданым» Николая Дьяконова», «Сценография Василия Игнатова и первый национальный балет «Яг-Морт», «Работы театральных художников Сыктывкара 1970–1990-х годов», «Творчество Игоря Баженова и Национальный музыкально-драматический театр».

Как сообщили «Республике» в галерее, основная цель выставки – это воссоздание интереса к теме развития театра в республике. Хронологически выставка охватывает период протяженностью почти в сто лет: от 1920-х годов, когда был создан профессиональный коми театр, до современности, включая спектакли из действующего репертуара.

Одновременно в галерее открылась и вторая театральная выставка, названием которой стала крылатая фраза критика Виссариона Белинского: «Любите ли вы театр так, как люблю его я…». В двух залах представлены живописные, графические, скульптурные и произведения декоративно-прикладного искусства из собрания галереи, посвященные истории российского театра: от крепостного театра графа Шереметева до советского театра и циркового искусства.

В экспозиции выставки – портреты выдающихся композиторов и деятелей драматического, оперного и балетного искусства: Петра Чайковского, Сергея Рахманинова, Дмитрия Шостаковича, Веры Комиссаржевской и других. Зрители увидят скульптурный портрет Владимира Высоцкого, созданный Вячеславом Мамченко, и бронзовую скульптуру несколько лет проработавшей в Сыктывкаре японской балерины Мины Окумуры (скульптор Анастасия Неверова). Интересны эскизы декораций Василия Игнатова к постановке балета «Яг-морт». На картине Виктора Залитко «Вечер. Театр», написанной в 1971 году, запечатлена большая очередь желающих попасть на премьеру «Яг-Морта».

Дополнили выставку и изящные куклы сыктывкарской мастерицы Татьяны Тихоновой. Российский Год театра и республиканский Год наставника объединила работа скульптора Игоря Пылаева «Наставник»: это две начинающие балерины и их преподаватель.

На экспозиции посетителей ждут встречи с интересными людьми и мастер-классы.

Артур АРТЕЕВ

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