Северный театральный фестиваль: от классики до авангарда

На минувшей неделе в Сыктывкаре стартовал масштабный культурный проект – третий Северный театральный фестиваль. Сыктывкарская публика в российский Год театра получила возможность увидеть девятнадцать разнообразных спектаклей, которые представляет дюжина театров из восьми регионов Северо-Запада. Внеконкурсным участником фестиваля стал артист из Италии Пауло Аватанео. Все спектакли проходят на большой и малой сцене Академического театра драмы имени Виктора Савина. Корреспондент «Республики» побывал на первых трех спектаклях.

– Фестиваль впервые прошел шесть лет назад, и сегодня он уже имеет свою историю и свое лицо, – напомнил зрителям на открытии театрального марафона директор драмтеатра Михаил Матвеев. – Работая над его программой, на этот раз мы направили все усилия, чтобы представить то, что предлагают сейчас академические, молодежные театры и ТЮЗы молодому зрителю. Наверное, поэтому афиша фестиваля получилась такой обширной.

Первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела РК Константин Баранов подчеркнул важность фестиваля в связи с открытием в республике Молодежного театра.

Афиша фестиваля разнообразна по содержанию, и поскольку он проходит под девизом «Современный театр – молодому зрителю. Традиции и новые практики», для показа были отобраны постановки, ориентированные в первую очередь на молодежь. Драмтеатр имени Савина на правах хозяина представит сразу три спектакля: «Горе от ума» по пьесе Александра Грибоедова, сказку Мориса Метерлинка «Синяя птица» и антиутопию «Зверь». Открыла фестиваль комедия «Горе от ума». Она была поставлена режиссером Юрием Поповым в конце 2016 года и с тех пор идет с неизменным успехом.

Во второй день фестиваля зрители также увидели классику. Котласский драматический театр показал комедию Дениса Фонвизина «Недоросль». В репертуаре театра эта постановка с декабря 2017 года. Режиссер Наталья Шибалова и художник Любовь Подгорбунская перенесли действие в наше время: звучит современная музыка, джинсы соседствуют с пышными платьями екатерининской эпохи, Митрофанушка крутит в руках спиннер. Тарас Скотинин напоминает черными дредами и треуголкой пирата Карибского моря, а его сестра – красную королеву из экранизированной «Алисы в стране чудес». Ну а посыл комедии о пользе учения и науки – он остается вневременным. Котласский драматический театр ведет свою историю с конца 1935 года, а его первая постановка 1936 года – «Без вины виноватые» по пьесе Островского.

29 сентября в малом зале драмтеатра актер, мим, музыкант из итальянского Турина – Паоло Аватанео представил перформанс «!». Собственно говоря, это был моноспектакль на фоне красного рояля про историю восклицательного знака. Длилось действо ровно один час и шесть минут. Такова была продолжительность звуковой дорожки к перформансу итальянца. Молодежи, судя по смеху, действо понравилось, а публика постарше оценила его по-разному.

– Что это было? – недоуменно спросил кто-то в темноте зале после окончания спектакля.

Итальянец представляет свои шоу на фестивалях в Италии, проводит обучение по теме «Введение в визуальную комедию».

Утром 29 сентября Воркутинский драмтеатр имени Мордвинова показал юной публике мюзикл «Буратино», поставленный в прошлом году по мотивам сказки Алексея Толстого.

После каждого спектакля проходит его обсуждение с участием членов жюри. Жюри возглавил театральный критик из Москвы Павел Подкладов. Помимо него в состав жюри вошла театровед, критик, драматург, профессор современной драматургии университета Белграда Драгана Бошкович (Сербия). Третьим приглашенным членом жюри стала кандидат филологических наук, театральный критик, преподаватель Краснодарского госинститута культуры Вера Сердечная (Краснодар). В жюри вошли и сыктывкарские деятели культуры: театральный критик, преподаватель Коми республиканского колледжа культуры имени Чисталева Вера Морозова и драматург, директор Республиканского дома творчества Любовь Терентьева.

В программе фестиваля помимо показов спектаклей запланированы открытие выставок художников, мастер-классы для зрителей и музыкальные вечера.

Напомним, что III Северный театральный фестиваль приурочен к Году театра в России и организован при поддержке Министерства культуры РФ, Министерства культуры, туризма и архивного дела Республики Коми и при содействии Коми регионального фонда поддержки культуры и искусства.

Фестиваль станет масштабным прологом к открытию Всероссийского театрального марафона в Северо-Западном федеральном округе. Подведение итогов фестиваля (который завершится 12 октября) и церемония награждения состоятся 15 октября на открытии Всероссийского театрального марафона в СЗФО. Республика Коми первой примет его на территории округа. С театральным марафоном связаны гастроли в Сыктывкар Русского драмтеатра имени Максима Горького из Дагестана, который 16 и 17 октября покажет в столице Коми три постановки.

Артур АРТЕЕВ

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