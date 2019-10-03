Под знаком рубля

В Сыктывкаре более 600 человек посетили Коми отделение Национального банка в ставший уже традиционным День открытых дверей Банка России. Посетителей ждали викторины, игры, лекции, выставки и экскурсии. Главная цель мероприятия – повысить финансовую грамотность участников, рассказать о законах финансового мира, о том, какие в нем встречаются «подводные камни». В этом году во время торжественного открытия мероприятия управляющий отделением Банка России по Республике Коми Глеб Чирков наградил победителя студенческого флешмоба «Селфи с рублем», который проводился в столице Коми впервые.

Поприветствовав гостей, Глеб Чирков отметил, что сотрудники отделения Банка России по Коми каждый год стараются подготовить ко Дню открытых дверей новые мероприятия, чтобы каждое новое посещение Нацбанка было для жителей и гостей столицы Коми интересным, полезным и познавательным.

В этом году сюрпризом помимо финала флешмоба стала выставка «Магия театра», на которой были представлены монеты Банка России с театральной тематикой, выпущенные в период с 1991 года. Кроме того, посетители могли познакомиться с современной технологией биометрии, которая позволяет по лицу и голосу получить доступ к современным банковским услугам практически из любой точки нашей страны, не заходя в офис кредитной организации.

Глеб Чирков выразил благодарность медиацентру Сыктывкарского государственного университета «Verbum», сотрудники которого вместе с работниками отделения Нацбанка организовали и провели флешмоб «Селфи с рублем». Напомним, организаторы предложили участникам флешмоба сделать селфи со ставшим уже знаменитым арт-объектом «Знак рубля», установленным рядом с отделением Нацбанка по Коми, и выложить на своей странице в соцсетях. Победитель выбирался по количеству лайков, которыми фотографию оценивали пользователи соцсетей. Одним из фаворитов стал снимок собаки по кличке Герда на фоне арт-объекта. Герда в шутку получила «титул» защитницы рубля.

Рекордное количество лайков – 152 – набрало селфи первокурсницы Сыктывкарского государственного университета Анжелы Игушевой. Она и получила главный приз – маленькую копию арт-объекта «Знак рубля». Остальным участникам флешмоба вручили календари с монеткой – счастливым рублем. Глеб Чирков пожелал, чтобы для каждого обладателя эта монета стала залогом финансового благополучия, первым «кирпичиком» в деле накопления солидного капитала.

Глеб Чирков сделал подарок музею Сыктывкарского государственного университета: набор юбилейных банкнот. Вручая подарок заведующей кафедрой рекламы и связей с общественностью вуза Ирине Лейман, управляющий Коми отделением Нацбанка подчеркнул, что в современной России история денег неразрывно связана с историей страны. В изображениях юбилейных купюр отражены значимые для всех граждан страны события: Олимпиада, присоединение Крыма, чемпионат мира по футболу.

Отвечая на вопросы журналистов, Глеб Чирков заметил, что, пожалуй, самая сложная, но и самая важная задача – привлечь к участию в мероприятиях по повышению финансовой грамотности детей. Надо не перегрузить их информацией, рассказать о довольно сложных темах очень просто, заинтересовать. Поэтому детям предлагалось познакомиться с миром финансов в форме игры.

В День открытых дверей в отделении Нацбанка действовали десять интерактивных площадок, на которых гости разного возраста могли получить полезную информацию, узнать об уловках мошенников и о том, как сохранить свои деньги, проверить знания о мире финансов, сдав зачет.

Каждый год большой интерес вызывает экскурсия по музею отделения Нацбанка в Коми. Здесь можно узнать историю денег от первобытных вариантов платежных средств – ракушек каури – до суперсовременных купюр с высочайшей степенью защиты. Интересна и информация о том, как менялась «покупная способность» денег: если, например, в 1912 году обед в студенческой столовой стоил 15 копеек, а купюра в 500 рублей была целым состоянием, то в постперестроечные времена даже тысяча рублей считалась мелочью, каждый работающий россиянин ежемесячно получал зарплату в миллионы рублей. Взрослые вспоминали тот период с ностальгией по прошлому, подростки с удивлением слушали рассказы о временах, когда каждый житель страны был миллионером.

Сотрудники Коми филиала ПАО «Ростелеком» провели для участников Дня открытых дверей презентацию Единой биометрической системы. Зарегистрироваться в этой системе часто предлагают посетителям сотрудники банков, но многие граждане относятся к этому предложению настороженно, потому что не знают о преимуществах биометрии. Единая биометрическая система в России начала работать 30 июня 2018 года. Она создана по инициативе Центрального банка Российской Федерации и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации и является одним из ключевых элементов механизма удаленной идентификации, которая позволяет гражданам дистанционно получать финансовые услуги. Например, открыть счет в банке или получить кредит можно, не посещая офис.

Во время интерактивной лекции сотрудники «Ростелекома» продемонстрировали процесс сбора и верификации биометрических данных на практике. Вся процедура занимает несколько минут. Чтобы зарегистрироваться в Единой биометрической системе, гражданину необходимо всего один раз прийти в банк, где у него открыт счет, или открыть счет во время посещения. Сотрудник банка поможет клиенту зарегистрироваться на портале госуслуг (в Единой системе идентификации и аутентификации – ЕСИА), если ранее пользователь не был в ней зарегистрирован. После этого сотрудник банка «снимет» биометрические данные пользователя – сделает фото и запись голоса – и загрузит их в Единую биометрическую систему. Если гражданин уже зарегистрирован на портале госуслуг, то регистрация в Единой биометрической системе займет еще меньше времени.

Сегодня зарегистрироваться в системе можно более чем в 10 000 отделений банков, расположенных в 800 городах России. В Сыктывкаре насчитывается около 30 отделений банков, где можно сдать биометрию, а всего в Северо-Западном федеральном округе более 600 отделений, регистрирующих биометрию.

Сотрудники «Ростелекома» ответили и на вопросы слушателей. В основном люди интересовались, насколько безопасна биометрическая система и не найдут ли в ней лазейку мошенники. По заверениям сотрудников «Ростелекома», обеспечение безопасности было основной задачей при создании системы. Например, система распознает, живой человек к ней обращается или включена видеозапись. Если злоумышленник попытается получить доступ к чужим деньгам, используя видеозапись владельца счета, система отправит в банк сигнал тревоги.

Людмила ВЛАСОВА

Фото предоставлено отделением Банка России по Республике Коми