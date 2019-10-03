Надо ли платить ребенку за учебу и помощь по дому?

В сентябре стартовала Всероссийская программа «Дни финансовой грамотности». Проект рассчитан на школьников и студентов. Цель – научить детей управлять личными средствами. В то же время у родителей возникает немало вопросов по финансовому воспитанию своих отпрысков. В частности, есть разные точки зрения по поводу того, стоит ли поощрять ребенка за помощь по дому или за хорошие оценки. Одни родители считают, что учеба – это труд, а любой труд должен быть оплачен. То же самое касается и домашней работы. Мол, так ребенок начинает привыкать к взрослой жизни. Другие полагают, что деньги за учебу могут закрепить у детей нездоровый шаблон «я учусь ради денег», когда на первый план выходят не знания, а оценки. А работа по дому – общая обязанность членов семьи. Надо ли платить ребенку за хорошую учебу и помощь по дому?

Наталья Логина, депутат Совета МО ГО «Сыктывкар»:

– Дни финансовой грамотности – это актуально, но не надо путать с финансовым вознаграждением за учебу и домашний труд. Вместе посчитать домашний бюджет и его распределение или научить ребенка правильно и целесообразно делать покупки – это в жизни пригодится, и это я поддерживаю. А вот над тем, что будет с вашим ребенком, когда он выйдет в самостоятельную жизнь, надо уже сегодня задуматься. Ему надо самому убирать, готовить, стирать, а он привык, что ему за это кто-то платит денежки. У вашего повзрослевшего чада есть возможность продвижения по карьерной линии, а он без поощрения не представляет обучения дальше. Грустная картина получается. Я за то, чтобы родители хорошие жизненные навыки прививали с детства и не отмахивались от своих деток денежным вознаграждением. Воспитание – тоже труд и обязанность родителей. Пусть наши дети нас радуют!

Николай Белых, пенсионер, Сосногорск:

– Полагаю, любой стимул может быть применим. Только во всем должна быть мера. И хорошее слово может принести большую пользу. Может, конфетка, но всякое поощрение должно быть сопровождено разъяснением.

Галина Шишкина, директор МБУ «Центр коми культуры» Визит Центр, Корткеросский район:

– Поощрять детей нужно, это их труд, и это будет детей стимулировать.

Юлия Данилова, корреспондент газеты «Новая жизнь», Койгородский район:

– Я согласна с тем, что не все старания должны поощряться финансированием. Однако мы своего ребенка стараемся поощрять любимыми лакомствами за хорошие оценки, бытовую помощь. Все-таки любой труд должен быть оценен по достоинству.

Евгений Сироткин, заместитель главного энергетика ООО «СЛДК», Сыктывкар:

– Все очень просто! Если мы воспитываем мальчика и хотим, чтобы он стал достойным мужчиной, мы говорим ему: ты сильный, ты смелый, ты умный и так далее. Если это девочка, то мы говорим ей: ты добрая, красивая, ласковая, таким образом программируя поведение.

Соответственно, если мы потрудились объяснить ребенку, для чего ему лично, семье в целом и, возможно, обществу необходимо быть грамотным, то в итоге, без дополнительного стимулирования, получим грамотного человека с ответственным отношением к себе лично, к семье в целом и, возможно, к обществу.

Напротив, если мы «не парились» с объяснениями и просто платили деньги за все достижения и услуги, то в итоге получим… потребителя товаров и услуг, способного за деньги выполнять необходимые заказчику действия.

Уважаемые родители! Если вы платите ребенку за хорошую или любую учебу, за домашний труд или обязанности любовью, то вы обрекаете его в будущем на любовь к вам и семье в целом. А если платите деньгами, то в будущем отношение к вам будет как к банку или кредитной организации (не припомню, чтобы к ним хорошо относились, а вдруг потребуют возврата).

Дмитрий Пастухов, инспектор по производственным вопросам НУЗ «Узловая больница на станции Микунь ОАО «РЖД», МО «Усть-Вымский»:

– Вариант прямой оплаты за труд ради семьи в виде денег или тому подобное – хороший пример к афоризму «Добрыми намерениями выстлана дорога в ад». Лучше, я считаю, действовать как в нашей советской утопической фантастике: чем выше персональная социальная ответственность индивидуума перед членами общества (в связи с должностью – врачи, учителя, например), тем выше ценится его голос, мнение и тем больше у него прав, допусков и благ, в отличие от некоего «стандартного набора». Такой подход обеспечит стимуляцию взятия на себя повышенной ответственности и не позволит увязнуть в деньгах и расплатах. То есть блага здесь вторичны, хотя и немаловажны. Конкретное воплощение данного механизма требует проработки, я понимаю. Это сложнее, чем «рупь сунуть» или «мороженку купить». Но оно того стоит.

Вячеслав Камашев, педагог дополнительного образования, Сыктывкар:

– Очевидно, необходимо разработать калькуляцию на каждое действие, но тогда предусмотреть и штрафы, и форму договора, и ответственность сторон, чтобы, как говорят, «привыкал к взрослой жизни». О какой гармонии семейных отношений будет идти речь, если все будет строиться через оплату, через договор?

Если применять все-таки тезис, что «любой труд должен быть оплачен» (а зерно в этом есть), тогда возможны такие варианты. Первое – по итоговым результатам (четверть, экзамены) поощрять, но не наличными деньгами, а может быть, путевкой на путешествие или купить вещь, которая не повседневная. Но это оговаривается заранее, и плюс в этом то, что здесь исключается повседневный мелочный контроль, а у ребенка появляется цель. Второе – стипендия (ежемесячная, четвертная), которая, как в вузах, если есть «тройка», снимается. Кстати, в качестве поощрения на карманные расходы даже я сам применял для своего ребенка этот вариант, и было достаточно эффективно.

Обобщая – возможна какая-то форма поощрения, но только за учебу, и все-таки называть это не оплатой и исключить денежное поощрение за домашнюю работу.

У нас сейчас на каникулах везде формируются трудовые отряды, и надо приветствовать, если ребенок хочет трудоустроиться и заработать физическим трудом.

Подготовила Лина ПЕРОВА

Фото Купавы ВОЛКОВОЙ