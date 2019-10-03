Марш скандинавских ходоков

29 сентября в парке имени Мичурина в Сыктывкаре состоялся первый фестиваль скандинавской ходьбы. Около сотни приверженцев здорового образа жизни собралось у ледовой арены «Северная Олимпия», чтобы больше узнать об особенностях этого вида физической активности у специалистов, а затем дружной поступью пройтись по парку. Также участникам фестиваля проводили бесплатную медицинскую диагностику.

С улыбками на лицах под бодрую музыку скандинавские ходоки большими группами стягивались к ледовой арене. Несмотря на неприветливую осеннюю погоду, участники фестиваля были в приподнятом настроении. Своим позитивом они заряжали всех вокруг. Одна из задач проведения фестиваля скандинавской ходьбы – это профилактика гиподинамии, которая может негативно сказываться на здоровье, а главное – на работе сердца. Неслучайно для фестиваля организаторы выбрали 29 сентября, ведь именно в этот день отмечается Всемирный день сердца.

– Сам Гиппократ говорил, что гимнастика и ходьба должны прочно войти в повседневную жизнь каждого, кто хочет сохранить работоспособность и здоровье, – заверял ведущий фестиваля, приглашая участников на регистрацию.

После оформления необходимых формальностей участники получали в подарок от организаторов белые бейсболки с символикой мероприятия. Рядом в холле действовали медпункты, где у желающих квалифицированные специалисты проверяли давление, уровень сахара в крови, функции дыхательной системы организма и многое другое. Волонтеры из Сыктывкарского госуниверситета и медколледжа проводили викторины на медицинские темы. Например, в одной из них нужно было правильно распределить симптомы двух серьезных недугов: инсульта и инфаркта.

Еще до официального начала события участники группировались в дружные компании: много шутили, делали зарядку, весело обсуждали повод, по которому собрались.

На открытии фестиваля первый заместитель министра здравоохранения Коми Игорь Маклаков отметил, что жителям России нужно обратить особое внимание на проблему заболеваний органов кровообращения. Именно поэтому для проведения мероприятия был выбран День сердца.

– Это не только в России наиболее частая причина смертности, но и во всем мире. Вашими спутниками ежедневно должны стать десять тысяч шагов. Чтобы вы проявляли физическую активность на протяжении всей жизни, а не только сегодня, – сказал Игорь Маклаков.

В беседе с корреспондентом «Республики» главный врач республиканского физкультурного диспансера, кандидат медицинских наук Виталий Ломов отметил, что фестиваль стал естественным продолжением работы по популяризации скандинавской ходьбы в Коми:

– Это очередной этап развития. Мы начинали с того, что подготовили более тридцати инструкторов по скандинавской ходьбе и смогли открыть школы профилактики гиподинамии при различных медорганизациях. Там обучают навыкам скандинавской ходьбы. А фестиваль решили провести, чтобы еще больше повысить интерес к данному методу физической активности и привлечь больше сторонников.

Как добавил Виталий Ломов, всю эту работу удалось провести во многом благодаря президентскому гранту, а также при грантовой поддержке администрации Сыктывкара.

Инструктор по скандинавской ходьбе Ольга Миссаль – одна из отучившихся благодаря грантовой поддержке. Курсы были организованы центром медицинской профилактики, который действует при врачебно-физкультурном диспансере. Ольга Миссаль работает инструктором по гигиеническому воспитанию в Эжвинской поликлинике и дополнительно обучает ходьбе. Для тех, кому, допустим, нужна послеоперационная реабилитация, специалист проводит занятия по скандинавской ходьбе. Собеседница издания отметила, что занятия очень востребованы, особенно среди женщин:

– Многие с гипертонией приходят, мы их собираем и проводим занятия. Это единственная нагрузка, которая допустима при любых заболеваниях. Только нужно рассчитывать нагрузку исходя из возраста и специфики заболевания. У себя на стене «ВКонтакте» я даже опубликовала заметку под заголовком «Почему пенсионеры выгуливают палки?». Знаете почему? Потому что то, что они с ними ходят, – это не скандинавская ходьба, но это тоже хорошо, они дышат, и это полезно. А если заниматься скандинавской ходьбой и, изучив технику, выполнять все правильно, то будет задействовано девяносто процентов мышц. Это очень положительно влияет на организм. Нужно постараться, чтобы этот фестиваль, как «Велоночь», стал традиционным.

Валентина Самойлова и Надежда Коданева занимаются в Эжве у инструктора Марии Коноваловой. Их группа здоровья называется «Сила жизни». Валентина Самойлова занимается второй год, а Надежда Коданева с 2013-го. Она и побудила подругу выйти на тропу здоровья:

– У нее самой было большое желание. Это же не только физическая нагрузка, но и приятное времяпрепровождение на свежем воздухе, да еще в хорошей компании. Это эмоциональная и физическая нагрузка. Все зависит от самочувствия человека. Кто-то идет быстрее, кто-то медленнее. Мы всех поддерживаем. Ходим в основном на лыжной базе «Веждино». Вместе с Марией Ивановной Коноваловой занимаемся по два раза в неделю, но если хотим, то самостоятельно выходим. Хоть каждый день можно ходить.

Тренер Мария Коновалова, стоявшая рядом, добавила, что в клубе «Сила жизни» 20-25 постоянных участников, которые регулярно ходят на занятия.

Активное участие в празднике принимали волонтеры из команды Общероссийского народного фронта «Молодежка». В обществе есть такой стереотип, что скандинавская ходьба – только для пожилых. Но это абсолютно не так, и стесняться выходить на прогулку с палками не нужно. На фестивале были и молодые люди. Пример того, что можно и нужно заниматься ходьбой в любом возрасте, показал координатор регионального отделения «Молодежки» ОНФ Кирилл Обрезков. Молодой человек рассказал, что уже давно полюбил скандинавскую ходьбу и регулярно занимается ею. Он отметил, что из-за проблем со здоровьем ходьба со специальными палками стала в свое время для него одним из немногих способов заниматься спортом.

После мощной разминки, которую провела Мария Коновалова, участникам мероприятия напомнили о том, как правильно подобрать палки по росту и передвигаться с ними. Затем они отправились на дистанцию. Один круг составлял восемьсот метров. Никто не требовал ни от кого бить рекорды. Организаторы сразу предупредили, что количество кругов каждый должен определить для себя сам, по самочувствию. Несколько кругов сделали и Игорь Маклаков с Виталием Ломовым. Преодолевая дистанцию, они оживленно обсуждали проблемы российской медицины.

Ярослав СЕВРУК

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