Заведующая лабораторией ответит за «скидку»

Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении заведующей бактериологической лабораторией государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Республиканская инфекционная больница». Она обвиняется в получении взятки и превышении должностных полномочий. В качестве обвиняемой в даче взятки привлечена директор ООО «Клинико-лабораторный центр».

По данным прокуратуры Коми, в 2013-2016 годах заведующая бактериологической лабораторией в соответствии с достигнутой договоренностью получала от директора ООО «Клинико-лабораторный центр» лично и через посредника взятки за систематическое занижение показателей объемов исследований, которые баклаборатория ежемесячно выполняла для ООО «Клинико-лабораторный центр».

Применение этой схемы позволяло платить за выполненные инфекционной больницей анализы значительно меньше, чем ООО «Клинико-лабораторный центр» получало за их выполнение от заказчиков – лечебно-профилактических учреждений Республики Коми. В обмен на это, как полагает следствие, заведующая лабораторией систематически получала от представителя указанного центра незаконное вознаграждение. Сумма незаконных вознаграждений за несколько лет превысила десять миллионов рублей.

Кроме того, преступными действиями причинен ущерб Республиканской инфекционной больнице, которая не получила доход от фактически произведенных исследований в размере около 22 миллионов рублей.

Уголовное дело в отношении заведующей лабораторией и директора центра возбуждено по материалам проверки, проведенной сотрудниками УФСБ по Коми и республиканского МВД. Расследовали его сотрудники СУ СКР по Республике Коми.

Уголовное дело для рассмотрения по существу направлено в Сыктывкарский городской суд.

Светлана СОЛОВЬЕВА

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