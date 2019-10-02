«Ухта» дважды уступила самарцам

29-30 сентября ухтинская мини-футбольная команда «Ухта» провела очередные матчи чемпионата российской суперлиги. В Самаре клуб из Коми два раза подряд проиграл местному «Динамо».

В первой игре ухтинцы локально уступили в первом тайме со счетом 0:2. Второй тайм вылился в настоящий фейерверк голов. Обе команды забили 11 голов. Перевес в этом количестве был не в пользу гостей. Тайм со счетом 6:5 выиграло «Динамо». Общий счет матча – 8:5 в пользу хозяев. Во второй игре ухтинцы навязали упорную борьбу, но не смогли в итоге сыграть даже вничью, уступив со счетом 4:5.

Следующие встречи «Ухта» проведет 15-16 октября на домашней арене против «Тюмени».

Ярослав СЕВРУК

Фото пресс-службы МФК «Ухта»