Сбербанк вновь снижает ставки по ипотеке

Сбербанк сообщает о снижении процентных ставок по ипотечным кредитам, заявки на которые будут поданы с 01.10.2019. Теперь приобрести квартиры в новостройке в ипотеку можно по ставке от 7,3% годовых, а квартиру на вторичном рынке — от 8,8%.

Также клиентам других банков доступно рефинансирование ипотеки по ставке от 9,5%.

Снижение ставок по заявкам, поданным с 01.10.2019 (кроме продукта «Военная ипотека» и Программы государственной поддержки для семей с детьми) составит 0,3 п.п. на готовое и строящееся жилье, загородную недвижимость, строительство жилого дома, покупку гаража и машино-места, нецелевой кредит под залог недвижимости.

Снижение процентных ставок на рефинансирование ипотечных кредитов других банков составило 0,6%.

Минимальная ставка на приобретение готового жилья в ипотеку составит 8,8% годовых с учетом дисконта для зарплатных клиентов Сбербанка, участия в акциях «Молодая семья» и «Скидка 0,3% на ДомКлик» при условии страхования жизни и здоровья заемщика.

Минимальная ставка на покупку квартиры в новостройке в рамках программы субсидирования с застройщиками для зарплатных клиентов банка составит 7,3%.

Рассчитать условия кредита, подать заявку на ипотеку со сниженной ставкой, а также рефинансировать ипотечный кредит на выгодных условиях можно онлайн на DomClick.ru.

«Сбербанк продолжает улучшать условия получения ипотечных кредитов: на прошедшей неделе произошло снижение размера первоначального взноса до 10% для участников зарплатных проектов, а сегодня мы рады сообщить об общем снижении ипотечных ставок минимум на 0,3 п.п. для всех категорий заемщиков. Надеемся, что благодаря этим мерам еще больше клиентов банка смогут решить жилищный вопрос уже в этом году», — отметила исполняющий обязанности управляющего Коми отделением ПАО Сбербанк Алина Хвищук.

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