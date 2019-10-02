Курение в самолете обошлось жителю Сыктывкара почти в полмиллиона рублей

Сыктывкарский городской суд постановил взыскать с жителя столицы Коми в пользу авиакомпании убытки, возникшие из-за вынужденной посадки самолета. Экстренную посадку спровоцировал один из пассажиров, который закурил в туалетной комнате.

Во время полета воздушного судна сработал установленный в туалетной комнате детектор дыма. В это время в туалете находился один из пассажиров. Командир воздушного судна сообщил о пассажире, который нарушил правила авиационной безопасности, закурив на борту воздушного судна. По инструкции «Действия летного экипажа при дыме, возгорании или появлении сопутствующего запаха в активной фазе полета» командир экипажа принял решение о снижении и совершении посадки на ближайший запасной аэродром – в Минске. Там сотрудники правоохранительных органов сняли нарушителя – жителя Сыктывкара – с борта самолета.

После происшествия авиакомпания обратилась за разъяснениями к производителю самолета, на борту которого произошел инцидент. В подробной инструкции компании-производителя было указано, что при любом дыме, возгорании или появлении сопутствующих им запахов члены экипажа должны рассмотреть возможность ухода на запасной аэродром. Если же ситуация выйдет из-под контроля, экипаж должен рассмотреть возможность немедленной посадки.

В туалетной комнате самолета находится большое количество легковоспламеняющихся предметов (бумага, пластик), возгорание которых могло привести к разгерметизации воздушного судна, нарушению функционирования органов управления воздушным судном и его электроники и в конечном счете к гибели воздушного судна и находящихся в нем людей. Поэтому командир экипажа принял решение посадить самолет.

Авиакомпания обратилась в Сыктывкарский городской суд с иском о компенсации убытков, возникших из-за вынужденной посадки. Представители истца утверждали, что компания понесла дополнительные расходы на топливо из-за отклонения от планового маршрута, оплату аэропортовых сборов и наземного обслуживания, операционного лизинга воздушного судна за 139 минут задержки и других процедур. Всего расходы, понесенные авиакомпанией из-за вынужденной посадки, составили более 479 тысяч рублей. Сыктывкарский городской суд постановил взыскать эти средства с ответчика. Сам ответчик с таким решением не согласился и обжаловал его в Верховном суде РК. Мужчина утверждал, что не курил в самолете.

Как сообщила пресс-служба Верховного суда Коми, все обстоятельства, изложенные в исковом заявлении истца, подтверждаются письменными доказательствами и показаниями свидетелей. Во время нахождения на борту самолета пассажир обязан соблюдать установленные авиакомпанией правила перевозки пассажиров и багажа, а также правила поведения пассажиров на борту воздушного судна. Согласие соблюдать эти условия и правила подтверждается пассажиром при бронировании билета. Действия командира воздушного судна, принявшего решение о вынужденной посадке самолета на ближайший запасной аэродром, соответствовали требованиям законодательства.

Верховный суд Республики Коми оставил без изменения решение Сыктывкарского городского суда о взыскании в пользу авиакомпании 479 тысяч рублей.

Ирина СМИРНОВА

Фото ysia.ru