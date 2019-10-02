Контроль веса сбоит

Автор: Редактор 02.10.2019

Хулиганы пилят оборудование, мороз вводит в недоумение датчики, а водители возле рубежей весогабаритного контроля превращаются в черепах. Такие проблемы были подняты во время заседания республиканской комиссии по безопасности дорожного движения, когда обсуждалась тема контроля тяжеловозов на дорогах.

О работе весогабаритного контроля на дорогах республики рассказал руководитель ГКУ РК «Дорожный контроль» Александр Казаков.

– За восемь месяцев работы системой вынесено 28 155 постановлений на общую сумму 64 миллиона 565,5 тысячи рублей. Из которых 94 нарушения – по весогабариту на сумму 49,2 миллиона рублей. В бюджет Коми поступило 9,2 миллиона за нарушение весогабарита и более семи миллионов за нарушение скоростного режима, – сообщил Александр Казаков. – Но при эксплуатации системы мы столкнулись как с техническими недостатками, так и с рядом других особенностей. В зимний период возникала проблема с качественной очисткой дорог в районе расположения пунктов контроля, особенно на северных территориях – в Усинске, Ухте. Были заключены дополнительные соглашения с подрядными организациями, выделены дополнительные средства. На содержание участков в предстоящую зиму планируется еще добавить финансирования с учетом опыта прошлого периода.

Также, по словам руководителя учреждения, бывало, что отдельные пункты долго не работали, он продемонстрировал фото, иллюстрирующие причины этого – обрыв кабеля. Кроме того, зафиксированы факты некорректного взвешивания. С 16 апреля в Усинске и с 17 апреля на дороге Визинга – Кажым не работают рубежи контроля из-за повреждения датчиков неустановленными лицами. На дороге у Визинги датчик уже заменен, в ближайшее время, после поверки, система заработает.

Столкнулись и с неожиданным оптическим сюрпризом в сильные морозы: при определенном совпадении метеоусловий и особенностей работы транспорта во время движения над грузовой частью машины образуются облака от выхлопных газов, которые сбивают с толку датчики габаритов. Подобные эффекты возможны и в туман.

Большая проблема в том, что водители машин сплошь и рядом, пытаясь обмануть весовые датчики возле рубежей контроля, снижают скорость ниже 20 километров в час, иногда «переползают» датчик на скорости три километра в час, из-за чего на трассах возникают пробки. А порог фиксации – от 20 до 140 км/ч. Еще один популярный метод обмана – замазать знак грязью и даже выехать на встречную полосу.

Александр Казаков считает, что, несмотря на все ухищрения водителей тяжеловозов, системе весогабаритного контроля удалось улучшить ситуацию на дорогах Коми. Если раньше нарушителей по весу и габаритам было примерно 40 процентов, то сейчас примерно пять-семь процентов.

Начальник управления по надзору за исполнением федерального законодательства прокуратуры Коми Константин Ковалев отнесся к последнему утверждению скептически, заявив, что реального «выхлопа» от системы пока не видно – в бюджет поступило 4,1 миллиона рублей штрафов за весогабарит, а на установку оборудования и прочее потратили больше 38 миллионов. Заодно он поинтересовался, как так получилось, что поврежденные хулиганами датчики не могут отремонтировать уже несколько месяцев. Заместитель председателя правительства Коми – министр энергетики, ЖКХ и тарифов Константин Лазарев заступаться за «Дорожный контроль» не стал, отметив, что с намеренно замедляющимися водителями может бороться госавтоинспекция, а вот по остальным направлениям стоит поработать ответственному за систему ведомству. Иначе заметно улучшить ситуацию не удастся.

Анна ПОТЕХИНА

Фото cargocash.ru

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