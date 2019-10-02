Источник энергии Альбины Кудряшовой

В свои 85 лет сыктывкарка Альбина Семеновна Кудряшова бодра, активна и востребована. Сидеть на скамеечке у подъезда и обсуждать с соседками старческие недуги ей некогда, каждый день у нее расписан по часам. В чем источник ее жизненных сил, Альбина Семеновна рассказала «Республике».

Наверное, сложнее всего уход на пенсию дается людям активным, привыкшим жить в напряженном ритме. Альбина Кудряшова из этой, ставшей уже редкостью породы советской интеллигенции, не приученной жить для себя. Отец ее был ответственным работником, и семье приходилось часто переезжать. В школу она пошла в селе Палевицы Сыктывдинского района, потом училась в Усть-Куломском районе и окончила десятый класс уже в Сыктывкаре. Поступила на учебу в Ленинграде на географический факультет пединститута имени Герцена, после окончания которого приехала по распределению в школу села Корткерос.

– Я была первым специалистом-географом в истории Корткеросской школы, до меня там географов не было. Работа там сделала меня учителем-универсалом: помимо своего предмета, приходилось вести историю, психологию, которую тогда еще преподавали, астрономию и еще исполнять обязанности старшей вожатой. Кроме того, моей общественной нагрузкой была пропагандистская работа на скотном дворе: каждую неделю в шесть утра перед дойкой читала политинформации дояркам. Отработать в таком режиме я смогла только два года, на третий меня уже не хватило, – признается собеседница издания.

Вернувшись в Сыктывкар, Альбина Кудряшова работала в музее, потом вожатой в школе №25, заместителем директора вечерней школы. Сыктывкар – город маленький, и молодую перспективную учительницу быстро заметили и пригласили в горком партии инспектором учебных заведений. Однако к чиновничьей работе душа совсем не лежала, и через год она пришла к первому секретарю горкома партии Алексею Непеину с просьбой освободить ее от этой должности. «Год у нас только отрабатывают, а потом работают», – отрубил тот и в качестве альтернативного варианта предложил ей возглавить открывающееся в Сыктывкаре торгово-кулинарное училище.

– Первым лицом не пойду, – воспротивилась Альбина. – Придется же все хозяйственные вопросы решать, а я в экономике совсем ничего не смыслю. Согласна только замом.

В первый же год набрали 120 студентов. Как говорит Альбина Семеновна, «школы почистили свой контингент, отдали самых трудных детей». Торгово-кулинарное училище тогда ютилось в небольшом двухэтажном здании, площадей для организации и учебного, и производственного процесса не хватало. А в соседней вечерней школе были учебные классы, но не был выполнен план набора. И училище с вечерней школой заключили контракт: общеобразовательные предметы для студентов ТКУ проводились в школе рабочей молодежи, и таким образом школа выполняла план по набору. А практические занятия проходили в училище.

Однако недолго довелось Альбине Кудряшовой ходить в замах. Как-то вызвали ее на собеседование к министру бытового обслуживания Семену Пошуменскому.

– Пошуменский был человеком категоричным, вообще никаких возражений не терпел. Никакого собеседования не было, он просто с ходу заявил: «Вот билет на самолет, завтра в 6.30 вылетаете в Москву за утверждением в должности директора технологического техникума», – вспоминает Альбина Семеновна.

Делать нечего. Полетела в Москву за назначением. Рядом с ней в кресле самолета оказался знакомый из отдела строительства горкома партии. Узнав, зачем она летит в столицу, всю дорогу чертыхался – жалел ее: «Дура ты! Сидела бы в своем училище, там уже все налажено было, а тут же работы невпроворот!»

Технологический техникум тогда располагался на улице Первомайской, где сейчас городская полиция, занимал там четыре этажа. Пять лет Альбина Кудряшова работала директором. Но самые серьезные трудности начались, когда наверху приняли решение вернуть к жизни давно замороженный объект на улице Морозова и начать там строительство корпуса для технологического техникума (сейчас здесь располагается Сыктывкарский колледж сервиса и связи).

Как-то звонит Кудряшовой министр Пошуменский: «Одевайтесь, поехали на объект». Приехали, там снег – по пояс, никакой дороги к заброшенной стройке нет. Пофотографировали и с этими снимками поехали в Москву просить, чтобы федеральное министерство выкупило здание для техникума. Получили согласие. А когда туда весной зашли, там за 15 лет все, что можно было, уже украдено, все разбито. Но глаза боятся… Специалисты оценили, определили, где как укрепить, и работа началась. Министр обязал Альбину Семеновну 50 учащихся ежедневно выделять на эту стройку.

– Каждое утро в восемь часов я была на планерке у министра, где вместе с начальником стройки и специалистами обсуждался ход строительства. Столько матов я не слышала никогда. Сначала они извинялись передо мной, а потом уже и извиняться перестали. Вроде встречаешь на улице – все такие интеллигентные люди, а на планерке – мат-перемат. В общем, построили здание, въехали с помпой. А зимой замерзли актовый и спортивный залы. Побежала в горком партии. Завотделом строительства Анатолий Каракчиев в помощи мне отказал: мол, вы номенклатура Москвы, кадры готовите не для нас. Вышла я оттуда и не знаю, куда идти. Благо навстречу попался знакомый из куратовского райисполкома, вошел в положение, через час прислал в техникум бригаду, и отопление восстановили, – рассказывает Альбина Кудряшова.

Если строительство корпуса Альбина Кудряшова еще как-то выдержала, то уж когда началось строительство общежития, она взмолилась, чтобы ее освободили: мол, второй стройки уже не выдержу. Отпустили с условием занять должность заместителя директора Сыктывкарского педучилища №1 или директора школы №4. После долгих уговоров бывшего директора школы №4 Полины Марковой, которая, уходя на пенсию, хотела передать свое детище в надежные руки, Альбина Семеновна согласилась. Пять лет она возглавляла сыктывкарскую школу №4. А потом тяжело заболел ее родной брат, живший одиноко в селе Шошка под Сыктывкаром. Альбина с детства была очень дружна с братом, и оставить его в столь сложное для него время не могла. Они с мужем приняли решение уехать в Шошку, чтобы ему помогать.

В январе 2002 года брат умер, а через 11 дней ушел из жизни и муж Альбины Семеновны. Это была тяжелейшая утрата. Дети уже давно взрослые, живут своей жизнью, внуки – тоже. Чем жить теперь? Год она находилась на учете у невропатолога и психотерапевта, заново училась жить.

– Именно тогда Тамара Петровна Гладышева, председатель городского совета ветеранов, начала бомбить меня звонками: «Приходите в совет ветеранов». Но моральное состояние у меня было такое, что прийти я смогла только через год. Вначале была рядовым членом комиссии по патриотическому воспитанию молодежи. А через год стала председателем, – вспоминает Альбина Семеновна.

Комиссию по патриотическому воспитанию молодежи она возглавляет уже пятнадцать лет. Почему выбрала именно это направление работы? Просто работа с детьми – именно то, чем она занималась всю жизнь, что ей наиболее близко и знакомо. Главная цель Альбины Кудряшовой и ее коллег – наладить связь поколений, привить детям любовь к исследованию истории своего края. Ветераны активно подключаются ко всем школьным акциям и сами предлагают интересные идеи.

К примеру, Ассоциация школьников решила издать альбом, где были бы отражены все памятные места, связанные с участниками Великой Отечественной войны. Помогали им в этом ветераны. Результатом совместной работы стал альбом «Обелиск памяти».

– Закончили мы эту работу и на комиссии решили, что нужно издать альбом обо всех людях Сыктывкара, которым посвящены какие-то памятные места – мемориальные доски, памятники. Вначале коллективно описали все такие объекты в городе, распределили их по школьным микрорайонам, а дальше дети должны были фотографировать эти памятные места и собирать историческую справку. Наше дело – заинтересовать их, направить, отредактировать. К 95-летию республики мы выпустили этот альбом в единственном экземпляре. А на следующий год председатель совета Владимир Пыстин нашел спонсоров, и мы издали альбом уже тиражом 800 экземпляров, – рассказывает собеседница издания.

На последнем заседании комиссии ветераны приняли новую идею – заниматься топонимикой Сыктывкара, собрать все старые названия городских мест и раздать школьникам, чтобы они вели исследовательскую работу. Помимо курирования исследовательской работы, ветераны часто выходят к школьникам с тематическими классными часами. Каждый новый год Альбина Семеновна изучает календарь знаменательных дат и обдумывает мероприятия для школьников. К проведению классных часов привлекают детей войны и участников локальных боевых конфликтов.

Патриотическая акция «Знамя Победы» – это тоже была идея ветеранов. Второй год Знамя Победы передают из одной школы в другую ровно на неделю. У знамени школьники стоят в почетном карауле, проводят торжественные линейки, фотографируются. Ветераны – обязательные участники таких мероприятий. В этом году 5 ноября знамя уже обойдет все школы Сыктывкара и будет передаваться в вузы и техникумы. В ходе беседы с корреспондентом «Республики» Альбина Семеновна время от времени поглядывала на часы: ее ждали в одной из сыктывкарских школ, где должна была состояться передача Знамени Победы.

В этой работе с детьми и заключается главный секрет активности Альбины Кудряшовой:

– Дети дисциплинируют. Я должна хорошо выглядеть, постоянно следить за собой. Если бы не они, что мне делать в четырех стенах? К квартире я совершенно не привязана, потому что всю жизнь жила работой. И все мои коллеги по совету ветеранов тоже такие. Детям очень интересно бывает, когда я рассказываю им о своем военном детстве, вижу столько соучастия в их глазах. Я думаю, какую-то лепту в воспитание школьников мы, ветераны, все же вносим.

В свободное от общественной нагрузки время Альбина Семеновна тоже не скучает: с друзьями из совета ветеранов они часто выезжают на экскурсии по историческим местам республики, по монастырям. А летом она работает на даче.

– Правда, хозяйка фазенды – моя дочь, а я у нее – батрачка, – шутит Альбина Семеновна. – Сейчас, конечно, уже больше руковожу хозяйственными работами. На досуге с дочкой в лес ходим за грибами. Лес я очень люблю, там за мной еще не угнаться. Откуда столько энергии? Да гены, наверное. Потому что никогда в жизни никакой диеты не соблюдала, спортом тоже не занималась. Встаю я сейчас очень рано, в половине пятого. Раннее утро для меня – время просвещения и саморазвития, читаю прессу, обязательно разгадываю судоку. Я же с детьми работаю, мозги надо постоянно тренировать.

Галина ГАЕВА

Фото Анны ПОТЕХИНОЙ