Диверсия мстительного тестя

Заместитель прокурора Сыктывкара утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении 67-летнего сыктывкарца. Он обвиняется в незаконном проникновении в чужое жилище и умышленном повреждении чужого имущества.

Из сообщения прокуратуры Коми следует, что ранее квартира по улице Морозова принадлежала пенсионеру, однако впоследствии право собственности перешло двум внучкам и бывшему зятю. Новые собственники собирались сдавать квартиру внаем, для чего сделали ремонт.

У пенсионера с бывшим зятем был затяжной конфликт, в том числе из-за того, что зять якобы не разрешал деду общаться с младшей внучкой. Вечером 9 октября 2018 года пенсионер проник в квартиру, открыв ее своими ключами. Там он распилил лобзиком трубу отопления в одной из комнат и открыл кран на кухне, заткнув отверстие раковины губкой, а также снял люстру. В результате произошло затопление квартиры. Ущерб от повреждения напольного покрытия составил 48,8 тысячи рублей.

Пенсионер вину полностью признал, в содеянном раскаялся и добровольно возместил часть ущерба на сумму 39 тысяч рублей.

Уголовное дело в отношении мужчины направлено для рассмотрения по существу мировому судье Морозовского судебного участка Сыктывкара.

Ирина СМИРНОВА

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