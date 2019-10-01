Урожайная сотня

Более ста предприятий собралось 28 сентября в Сыктывкаре на осеннюю ярмарку «Урожай». На Стефановской площади торговали медом и рассадой, мясом, рыбой, картофелем, довольно редкими для наших краев видами капусты, в изобилии было масла, сыров и другой молочной продукции.

Поскольку лето выдалось сырым и холодным, возникало опасение, что урожай будет таким, что особо хвалиться нечем. Но, судя по прилавкам, фермеры в этом сезоне помучились не зря, и с полей на продажу вывезти было что. А вот из лесов – не очень, на дикоросы нынешний год опять не богат, на редких прилавках попадались ягоды, а грибы и того были на вес золота – и по редкости, и по цене.

Министр сельского хозяйства и потребительского рынка Коми Анатолий Князев, общаясь с журналистами, пояснил, что в целом оценивать нынешний урожай рановато, еще не везде до конца картофель убрали, и капусту местами только начали снимать. Но, по предварительным данным, с той же картошкой дела обстоят неплохо, в сырых местах уродилась не очень, зато на песчаных почвах вполне хороша, так что голодными не останемся.

Открывая ярмарку, министр похвалил сельхозпредприятия за то, что они при небольших земельных ресурсах используют их очень эффективно, развиваются. Многие наши предприятия хорошо известны за пределами Коми. Воркутинская оленина, например, славится по всей России вплоть до Крыма и, наверное, выйдет на иностранный рынок.

Поприветствовав продавцов и покупателей со сцены, Анатолий Князев уступил ее артистам, а сам пошел по рядам оценить товары. Журналисту «Республики» он рассказал, что на ярмарке обычно покупает мед, обязательно приобретет ухтинский сыр, усть-цилемское или ижемское масло и еще что-нибудь из молочки – та, что производится в Коми, ему очень нравится.

Пройдя буквально с полдесятка метров, министр остановился у мясного прилавка сыктывдинской предпринимательницы Светланы Константиновой. Как выяснилось, его внимание привлекли куски сала впечатляющей толщины – сантиметров по десять. Действительно, в последние годы такое попадалось нечасто, фермеры перешли в основном на мясные или мясо-сальные породы, которые быстро набирают вес, но сальную прослойку дают довольно тонкую.

– Ох, надо к вам в гости приехать, – восхитился министр, рассматривая товар.

– Так вы у нас уже были в деревне Тупицыно, – напомнила предпринимательница. – Только очень ненадолго заехали. Поэтому мое условие такое: приезжайте, но не меньше чем на сутки, с ночевкой! Чтобы успели все посмотреть нормально, и покушать, и лопатой помахать вам тоже дадим.

Продавщица из соседней палатки тем временем начала зазывать министра к себе, мол, у нас вы вовсе не бываете, а у конкурентов – очень даже часто. Преодолев наконец мясной ряд с его очень общительным «населением», Анатолий Князев добрался до палатки, где мужчина бойко предлагал горожанам приобрести свежее растительное масло холодного отжима – льняное, кунжутное, подсолнечное. Здесь же стоял аппарат, в который он насыпал семечки и тут же отжимал масло в подставленные бутыли. Горожане, которые такого на нашей ярмарке еще не видели, смотрели на процесс с любопытством и выспрашивали, на что годится то или иное масло, можно ли им салат заправлять, к примеру. Оказалось, впрочем, что кировчанин Артем Поторенко на наших ярмарках не новичок, приезжает уже восемь лет регулярно, но раньше привозил кофе и чай, а сейчас решил освоить новое направление. Далее министр попал в руки шашлычников и поговорил о секретах приготовления мяса, пробовать однако отказался.

Замороженной речной рыбы, прибывшей с низовий Печоры, на сей раз было не так много, и с метровыми щуками в обнимку, как бывало в прошлые годы, горожане с площади не уходили. Продавцы ссылались на то, что рыба в этом году хорошо начала идти в сети буквально на днях, поэтому пока наловили маловато. Но любителям беломорской ряпушки, в наших краях известной как зельдь, все же кое-что досталось, попадались и вполне достойные экземпляры старшего братца зельди – сига.

А вот предприятия, которые перерабатывают закупленную рыбу, выловленную в разных частях России и за рубежом, ассортимент представили весьма широкий. Сотрудники «Комирыбы» даже затруднились сказать, сколько видов соленой и разным образом копченой рыбы они принесли на ярмарку. Их соседи – предприятие «Путина» ставку сделало на всевозможные рыбные биточки, тефтели и котлеты. Особенно продавцы рекламировали семужьи котлетки в сухариках.

– Это наш технолог такие сочинила. Она у нас просто бог, как придумает, так придумает! Только жарить нужно на медленном огне, чтобы сухарики не пригорели, – торопливо делилась рецептом продавец.

Сотрудники Корткеросского молочного завода тоже высказывали рекомендации, как лучше употреблять их продукцию. Вот сыр «Асыв», например, не просто так его название с коми как «утро» переводится. Это специальный утренний сыр, для завтрака хорош. Заодно сообщили, что сейчас у завода новое руководство, которое настроено весьма по-боевому и планирует расширить линейку сыров.

Заместитель председателя Госсовета Коми Валентина Жиделева задержалась у прилавка с восточными сладостями, произведенными в Эжве. Продавец уверяла ее, что для наших краев такие лакомства пока в новинку, и завлекательно перечисляла названия – пахлава, шакербура, бадамбура, мутаки, бохча.

– Пахлавы у нас несколько видов, какой орех в начинке, тот и сверху на ломтик выложен, чтобы было понятно, – расписывала бойкая брюнетка прелести своего товара. – И у нас все натуральное! Вот сливочное масло кладем – ну только самое натуральное!

Новичком на ярмарке оказался и Василий Захаров из Хабарихи Усть-Цилемского района. Обычно он свою продукцию – молоко, сливки, сметану, творог, мясо и полуфабрикаты из него – отвозит в райцентр, где ее закупают школы, садики, другие бюджетные учреждения. А в этом году решил рискнуть и приехать в Сыктывкар, несмотря на то что дорога дальняя, но если хочешь развиваться, нужно осваивать новые рынки.

В первую очередь Василий Захаров предлагал покупателям знаменитое нижнепечорское масло, увесистые желтые бруски были сложены на прилавке, как золотые слитки. Масло на ярмарку привезли и другие предприятия Усть-Цилемского района, за ним, а также за сливками 40-процентной жирности выстраивались очереди, в которых стояли минут по 20.

Палаток с медом было немного меньше, чем обычно, опять же из-за сырого лета.

– Собрали меньше, чем в прошлом году, но все равно получилось неплохо, – рассказала глава хозяйства «Северный мед» Анна Лысова из села Лэзым Сыктывдинского района. – Вообще у нас недалеко от пасеки до шестидесяти наименований растений цветет, но в этом году хорошо выручали иван-чай, клевер и донник – его на карьерах много было.

При этом Анна призналась, что хоть и руководит хозяйством в 108 ульев, но сама пчел боится ужасно и на пасеку не ходит.

– Надеюсь, приду к ним со временем. А пока у нас главный пчеловод моя мама. А я так, по мелочам, торгую, с ребенком в декрете сижу, – вздохнула предпринимательница.

– Да скромничает она, на самом деле везде успевает, на всех ярмарках в городе ее вижу, – засмеялся Анатолий Князев, подошедший к палатке.

Заместитель министра Ольга Бабина тем временем призывала коллег пойти полюбоваться на палатки с продукцией предпринимателя Олега Ивакина. Он на двух гектарах в Сысольском районе выращивает весьма впечатляющий урожай лука, сельдерея и капусты. Причем какой капусты – пока довольно редких для наших краев сортов – савойской, брюссельской, кольраби. Более привычные белокочанная и цветная – само собой тоже есть. На вопросы, как ему удается снять такой завидный урожай, Олег Ивакин отвечал, что секрет исключительно в ручном труде, механизированного ухода, по его мнению, капуста не оценит.

Всего на нынешней ярмарке собралось больше ста предприятий. Ряды палаток в этом году поставили несколько иначе – вдоль площади, а не поперек, как в прошлые годы. Кроме того, сместили их ближе к почтамту и пространство между рядами сделали уже. В этом, пожалуй, был главный минус нынешнего «Урожая» – из-за зауженного пространства образовалась толкотня, очереди, стоящие к разным прилавкам, путались между собой. Более-менее просторно стало уже после обеда. К этому времени большинство посетителей уже закупилось, а те, кто хотел поучаствовать в традиционной покупательской лотерее, где разыгрывались наборы продуктов и сертификат на 5 тысяч рублей, уже опустили свои половинки билетов, полученных у продавцов, в барабан. Номера победивших билетов объявили в два часа дня.

Позже подвели результаты конкурса среди предприятий, участвовавших в ярмарке. На сей раз выбирали лучших молочников, лучших среди тех, кто специализируется по дикоросам, также были номинации «Сам себе агроном» и «Осенняя фантазия» (традиционный конкурс на оформление прилавка).

Звание «Лучший молочник» среди больших предприятий досталось «Небдинскому» и «Межадорскому», среди средних – «Северной Ниве» и «Истоку», среди «малышей» – фермерам Лидии Каневой, Василию Поздееву и Виктору Томилову. За дары леса наградили Александра Чаркова, Снежану Политову, Марию Шипанову. За оформление палаток поощрили предприятия «Сыктывкархлеб», «Межадорское», племхоз «Ухта-97», фермеров Олега Ивакина и Ольгу Дутову, а в номинации «Сам себе агроном» – предприятия «Небдинский», «Нившера», «Пажга», «Сыктывдинское» и «АгроВиД».

Анна ПОТЕХИНА

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