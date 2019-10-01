Осенние старты памяти Людмилы Елькиной

28-29 сентября на стадионе имени Раисы Сметаниной в селе Выльгорт Сыктывдинского района проходил республиканский кросс памяти Людмилы Елькиной. В забегах на дистанциях от 500 до 5000 метров участвовало более четырехсот спортсменов из разных городов и районов Коми. На дистанции выходили атлеты всех возрастов – от 14 до 60 лет и старше. Завоевав два золота, одной из лучших спортсменок в этих стартах стала внучка олимпийского чемпиона Василия Рочева Юлия.

Соревнования в память о спортсменке Людмиле Елькиной проходят ежегодно с 2005 года. На церемонии открытия стартов выступил министр спорта Коми Николай Бережной. Он напомнил, что всю себя Людмила Елькина посвящала спортивной отрасли, и пожелал участникам забегов пройти жизненный путь столь же достойно.

Кросс памяти Людмилы Елькиной традиционно является одним из важных спортивных событий для спортсменов Коми перед началом большого соревновательного сезона. Тут пробуют силы не только лыжники всех возрастов из разных городов и районов республики, но и представители других видов спорта. Во время столь ответственных стартов на стадионе в Выльгорте царит особая атмосфера, в воздухе буквально витает соревновательный дух. Спортсмены одних возрастов отчаянно сражаются на дистанции под ободряющие крики тренеров, атлеты других возрастных категорий полностью сосредоточены на своих стартах.

Перед стартом юниорок, которые готовились к забегу на один километр, корреспондент «Республики» пообщался с перспективной биатлонисткой Диной Тропниковой, которая представляет Сыктывдинский район. Спортсменка сосредоточенно разминалась, все ее мысли были направлены на достижение высоких результатов. Биатлонистка отметила, что соскучилась по серьезным стартам и с нетерпением ждет зимнего сезона. Среди юниорок 1997-98 годов рождения она в итоге заняла третье место. Дина Тропникова рассказала, что в кроссе памяти прославленной спортсменки участвует не в первый раз и из года в год берет от этих стартов для себя что-то новое:

– Есть сильные юниорки, такие, у которых есть чему поучиться. Мне нужно работать над скоростью во время забегов по равнине и спусков, в горку бегу хорошо, а спуск и равнину проигрываю. Хорошо, что не было жарко, не люблю жару, приятно было встретить вновь соперников из легкой атлетики. С 9 до 12 октября буду участвовать в триатлонных стартах в Сочи. Побегу пять километров в группе «Айрон леди». Туда съезжаются сильнейшие триатлонисты со всего мира.

С большой любовью к этим стартам относятся легкоатлеты. Среди мужчин 1985-96 годов рождения два дня подряд на пьедестале почета оказывался один из лучших легкоатлетов региона сыктывкарец Максим Когут. В первый соревновательный день на дистанции три километра он был третьим. Золото и серебро завоевали лыжники Илья Семиков из Усть-Цилемского района и Антон Зюзев из Корткеросского района. На следующий день на пятикилометровой дистанции Антон Зюзев вновь был вторым, а первенствовал другой сильный лыжник, представитель сборной Коми из Ижемского района Ермил Вокуев.

Для лыжников наступает особенная пора. Они готовятся к серьезнейшим нагрузкам, проходят сборы в горах. Один из лидеров сборной Коми Андрей Некрасов (представитель Усть-Вымского района) выступал среди юниоров 1997-99 годов рождения. В число призеров спортсмен не попал, объяснив это тем, что только-только вернулся с мощного сбора, который проходил в лыжном центре «Малиновка» в Архангельской области:

– Сбор был больше для увеличения скоростных качеств, разгоняемся к сезону. Усиленно работали десять дней. Сейчас у нас межсборье, дней семь-десять. Дальше пока неизвестно, что будет. Либо поедем готовиться в Приэльбрусье, либо же будем готовиться здесь в Выльгорте.

Отлично проявила себя дочь прославленных спортсменов Анатолия и Ольги Рочевых Юлия, которая является одной из самых перспективных лыжниц региона. Она два дня подряд первенствовала среди девушек 2004-2005 годов рождения на дистанциях пятьсот метров и километр. Конкуренция в этой возрастной категории была весьма серьезная – на старт выходило около полусотни спортсменок. За выступлением внучки внимательно наблюдал олимпийский чемпион Василий Рочев.

Узнать обо всех победителях и ознакомиться с полными протоколами соревнований можно в группе сыктывкарской спортивной школы «Фаворит» «ВКонтакте».

Ярослав СЕВРУК

Фото автора

Людмила Елькина становилась чемпионкой Коми в самых тяжелых легкоатлетических дисциплинах (от 200 до 800 метров) с 1948 по 1950 год, установила много рекордов, участвовала в первой летней Спартакиаде народов СССР в 1956 году, была лидером сборной Киргизии по легкой атлетике.