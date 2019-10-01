«Чайные бега» во имя добра

Каждое воскресенье в сыктывкарском парке имени Мичурина собираются участники благотворительной акции «Чайные бега». Подкрепляясь вкусным чаем, они бодро бегают по парку, много шутят и в целом классно проводят утро выходного дня. Энтузиастов объединяет не только любовь к спорту, но и желание помогать нуждающимся, ведь главной целью воскресных встреч является сбор средств для подопечных фонда «Живи, малыш».

29 сентября неравнодушные молодые люди собрались в Мичуринском парке на финальный благотворительный забег сезона. Чтобы присоединиться к акции, от потенциальных участников не потребуется каких-то колоссальных спортивных способностей. Тут никто не стремится бить рекорды. Каждый бежит столько, сколько сможет, в том темпе, который ему комфортен.

– В июле 2017 года музыкант Илья Кузнецов, известный как диджей Неви и бывший участник группы «25/17» (ныне выступает под псевдонимом ОДИН.ВОСЕМЬ), решил провести впервые «Чайные бега» в Москве. Нам понравилась эта идея, и с 2017 года Сыктывкар стал вторым городом, где началась традиция проведения таких благотворительных встреч. Раньше мы бегали на лыжной базе «Динамо», но с прошлого года собираемся тут, так как ближе к центру и сюда людей больше подтягивается, – сказал один из инициаторов акции, корреспондент агентства «Комиинформ» Андрей Фетисов.

Стартовый взнос для участников начинается с символической суммы в сто рублей. Одними из самых активных пропагандистов и участников акции являются игроки регбийного клуба «Армейцы Коми». Глава Союза регби Республики Коми Виктор Бетехин в беседе с корреспондентом «Республики» отметил, что с каждым годом тех, кто не только на словах, но и на деле присоединяется к акции, становится все больше:

– Массовость увеличивается, и это не может не радовать. Если в первый год было два-три человека, то на следующий уже около десяти. Сейчас сформировался костяк из шести-семи человек, которые бегают регулярно. Это здорово. Самое главное – это положительный эффект, который дают наши встречи. За два года мы смогли собрать средства на реабилитацию двух девочек из Сыктывкара. В 2018 году это была Карина Бобылева, а в этом году Настя Гелета. Значит, мы двигаемся в правильном направлении.

Глава Союза регби РК обратил внимание на то, что многие люди заблуждаются, считая, что нецелесообразно собираться, внося за участие в акции от ста рублей, мол, такой малой суммой вряд ли можно кому-то помочь:

– Скептикам мы отвечаем делом. Если мы раз за разом будем объединяться, делать вместе добрые дела, то все получится. В прошлом году в нас не верили, но мы собрали нужную сумму для реабилитации Карины, в этом году тоже не верили, но мы собрали средства еще быстрее.

– Тут надо добавить, что не только Сыктывкар бегает, а еще тридцать городов. Мы вкладываемся в общий сбор для фонда «Живи, малыш». Карина и Настя как раз подопечные фонда. Там есть очередь из детей из разных городов с разными диагнозами и жизненными ситуациями. Это всероссийская акция. Сумма набирается, ребенок идет на реабилитацию, и начинается сбор для следующего ребенка, – сказал Андрей Фетисов.

– За три года было собрано средств на реабилитацию более двадцати детей по всей России. Это реальный факт, который подталкивает к тому, чтобы действовать дальше. Суммы собираем разные. На один из финальных забегов в прошлом году пришла руководитель клиники и положила пятнадцать тысяч рублей. Просто пришла, сказала, что мы делаем хорошее дело, и внесла столь крупную сумму. Это как раз во многом помогло закрыть прошлогодний сбор. Подключаются люди совершенно разного социального статуса и экономических возможностей. Этих людей объединяет то, что они просто хотят делать добро, – отметил Виктор Бетехин.

Энтузиасты планируют с каждым годом привлекать к акции все больше неравнодушных людей. В сентябре они обычно закрывают сезон, а с мая возобновят забеги. Одним из больших достижений в этом году корреспондент «Комиинформа» назвал участие города Микуня Усть-Вымского района:

– В следующем году планируем выйти на другие города. В этом году хороший сбор показал Микунь. Там разовый забег собрал три с половиной тысячи рублей. Пришло порядка десяти-пятнадцати человек. Микунь – со стороны вроде такой пассивный и периферийный город, далекий от социальной активности, тем не менее там люди собрались и пришли, причем без какой-то особой рекламы. Это очень удивительно. Поэтому на другие города надо выходить.

– Воркута хочет присоединиться, там ребята стараются. Мы заинтересовываем тем, что каждый человек может делать добро. Люди тянутся к нам, – добавил Виктор Бетехин.

Ярослав СЕВРУК

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