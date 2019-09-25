Глава подписал «закон о миллиарде»

Сергей Гапликов подписал закон о комплексе мер поддержки семей с детьми. Новый закон, единогласно принятый депутатами регионального Госсовета 12 сентября, разработан по поручению главы Республики Коми. Он вступит в силу 1 января 2020 года.

Законом предусмотрена реализация в республике комплекса мер поддержки семей с детьми. В него включены как новые механизмы, так и усовершенствованные действующие меры. Все они прошли широкое общественное обсуждение и были поддержаны с учетом предложений депутатов и общественных организаций Коми. На реализацию всего пакета демографических инициатив Сергея Гапликова будет ежегодно дополнительно выделяться 1,3 миллиарда рублей.

– Это будет ощутимая помощь со стороны государства, которая позволит нашим семьям, как многодетным, так и тем, кто только собирается стать родителями, быть уверенными в завтрашнем дне, – отмечал ранее глава Республики Коми.

Закон Сергея Гапликова позволит более системно и объемно решать вопрос финансовой поддержки разных категорий семей с детьми – как молодых с одним ребенком, так и многодетных. Также он будет способствовать достижению национальных целей, в том числе заложенных в нацпроект «Демография», – по увеличению рождаемости, снижению бедности и созданию финансовых гарантий.

В полную силу комплекс демографических мер заработает с 1 января 2020 года, однако действие некоторых норм запущено уже с 1 сентября 2019 года. Это материальная помощь малоимущим семьям на покупку одежды и обуви несовершеннолетним детям, увеличенная до 6,5 тысячи рублей, и компенсация за присмотр и уход за ребенком в детских садах для семей с доходом не выше 2,5-кратного размера прожиточного минимума.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru