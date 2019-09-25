Безопасный переход

Возле строящейся школы в микрорайоне Орбита в Сыктывкаре появится пешеходный переход. Это ради того, чтобы обеспечить безопасность детей, которые будут учиться в этой школе, а также тех, кто ходит в расположенный неподалеку бассейн, малышей, которых родители водят в соседний детский сад, и студентов химико-биологического корпуса СГУ.

Как рассказал во время заседания республиканской комиссии по обеспечению безопасности дорожного движения заместитель министра строительства и дорожного хозяйства Коми Эдуард Слабиков, переход появится после того, как по улице Громова будет оборудован тротуар, произойдет это в 2020 году.

Тема безопасности детей стала одной из основных на прошедшем заседании комиссии, особенно в свете того, что совсем недавно в Сыктывкаре от травм, полученных в ДТП, умер четырехлетний ребенок.

Как рассказал заместитель министра образования и молодежной политики Коми Максим Ганов, для снижения числа пострадавших детей в регионе регулярно проводятся профилактические акции, мероприятия, направленные на соблюдение правил безопасности дорожного движения. Для учащихся начальных классов составляют схемы безопасных маршрутов «школа – дом», в школах в рекреациях рисуют дорожную разметку, чтобы в игровой форме научить детей правилам дорожного движения. В 225 детских образовательных организациях Коми есть мобильные городки для проведения таких занятий. И педагоги регулярно на курсах обучаются тому, как преподавать детям правила безопасности на дорогах. В 2018-2019 учебном году в таких мероприятиях задействовали порядка 138 тысяч взрослых и детей.

Но в ходе разговора выяснилось, что во время опросов, которые проводятся среди школьников, оказывается, что многие дети тем не менее не могут правильно ответить на вопросы о ПДД: или информацию мимо ушей пропускают, или взрослые показывают плохой пример.

В нынешнем году 32 ребенка-пешехода пострадали на дорогах Коми. Стало быть, проблеме нужно уделять еще больше внимания. Большая ответственность тут лежит на родителях, которые, к сожалению, часто пренебрегают безопасностью собственного ребенка. И касается это не только перехода дороги в положенном месте, до сих пор многие считают необязательным обеспечить своему ребенку безопасность при проезде в автомобиле. Из 54 детей, пострадавших в этом году в авариях, 18 не были пристегнуты ремнями безопасности или не находились в специальных автокреслах.

Также на заседании комиссии шла речь о состоянии дорог, по которым ездят школьные автобусы, отвозящие на учебу детей из различных деревень, поселков, где учебного заведения нет. А также о состоянии самих школьных автобусов.

Водитель автомобиля «Лексус», по вине которого 21 сентября в Сыктывкаре произошло ДТП, повлекшее смерть водителя другой машины и его пассажира – четырехлетнего ребенка, заключен под стражу. Как сообщили в республиканском следственном управлении СК России, ему предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного пунктом «а» части 6 статьи 264 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее смерть двух лиц, совершенное лицом, находящимся в состоянии опьянения).

Напомним, виновник смертельного ДТП только в течение этого года уже девять раз привлекался к ответственности за нарушение ПДД. В мае его лишили водительских прав. Также, по данным агентства «Комиинформ», он был дважды судим по статьям УК: в 2009 году был условно осужден за мошенничество с использованием служебного положения, в 2018-м получил полгода лишения свободы за причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности.

Накануне учебного года, как рассказал Эдуард Слабиков, прошла традиционная проверка таких дорог. Из 230 маршрутов замечания получили 79. Нет претензий к дорогам, по которым ездят дети Сыктывкара, Печоры, Сосногорска, Инты, Княжпогостского, Усть-Вымского и Троицко-Печорского районов. При этом у последнего из перечисленных муниципалитетов тем не менее есть проблема с перевозкой детей – не получена соответствующая лицензия школой поселка Приуральский. Присутствовавший на заседании руководитель районной администрации Илья Сидорин пояснил, что вопрос этот не критический и вполне решаемый, водитель там всегда благополучно нанимается, а лицензия будет получена чуть позже. Дело в том, что перевозки на автобусе из Приуральского осуществляются по зимнику, который открывается с наступлением устойчивых холодов, до этого детей отвозят на учебу по реке.

Всего в Коми школьные автобусы есть у 162 образовательных организаций (25 государственных и 137 муниципальных).

Уполномоченная по правам ребенка в Коми Татьяна Козлова для обеспечения безопасности призвала устроить в Сыктывкаре на опасных участках тросовые и барьерные ограждения, в том числе в районе Чита, где произошло резонансное ДТП, повлекшее смерть ребенка. Руководитель республиканского ГИБДД Андрей Перловас согласился, что это было бы хорошей мерой. Но на вопрос Татьяны Козловой, могли ли правоохранители как-то предотвратить аварию, ведь ее виновник уже был лишен прав за пьяное вождение, участники комиссии ответили, что по сути все, что позволяет закон, было сделано: прав лишили, штрафовали неоднократно, а человек все равно садился за руль. А машину отобрать у лишенного за пьяную езду в России закон пока не позволяет, хоть эта тема и обсуждается. Так что предотвратить ДТП мог лишь случай: если бы по пути уже примелькавшегося водителя встретился патруль ГИБДД. Но их на каждом углу не поставишь.

Анна ПОТЕХИНА

Фото twitock.ru