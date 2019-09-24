«Современные зыряне» Питирима Сорокина

К 130-летию со дня рождения выдающегося российско-американского социолога Питирима Сорокина в Национальном музее Коми открылась выставка «Современные зыряне».

Материалы фотовыставки в отделе истории рассказывают посетителям о жизни и творческом пути Питирима Сорокина, его этнографических исследованиях в северном крае в начале прошлого века, ставшими ценным источником по культуре коми народа для многих поколений исследователей.

Как рассказала «Республике» куратор выставки научный сотрудник нацмузея Елена Морозова, в основу экспозиции была положена статья Питирима Сорокина «Современные зыряне». Этнографический очерк был впервые опубликован в 1911 году в «Известиях Архангельского общества изучения Севера». В этом году также были изданы работы Сорокина «К вопросу об эволюции семьи и брака у зырян», «Печорская экспедиция и колонизация зырянского края».

В работе «Современные зыряне» Питирим Сорокин писал, что зыряне – третий народ по грамотности в России: первыми идут немцы, вторыми евреи и затем зыряне. Притом это не голословное утверждение, а данные статистики. По данным статистического обследования верхне-вычегодских волостей, произведенного в 1901-1902 годах, после зырян по грамотности следуют украинцы, русские, татары и мордва.

На выставке представлены старинные этнографические снимки Сергея Сергеля. А современное развитие традиционной коми культуры в нашей республике представляют фотографии конца ХХ – начала ХХI века. Среди снимков есть и такие любопытные, как изображение придорожного идола, запечатленного в 1991 году этнографом Валерием Шараповым около удорской деревни Муфтюга. Возвращаясь из леса, сельчане оставляли у пня лесные дары.

Новая фотовыставка дополняет открывшуюся в феврале экспозицию «Хунды-мунды. Экспедиция в Важгорт/Старый дом». Выставка подготовлена по результатам этнографической экспедиции в село Важгорт Удорского района Коми. Отсюда, в частности, привезли скамью с именем владельца «Василiй Н. Петровъ» и датой «14 мая 1914 года». Известно, что в доме Петровых на двойной свадьбе побывал Питирим Сорокин, тогда еще студент юридического факультета Санкт-Петербургского университета, во время этнографической экспедиции 1911 года.

Сорокин был в самостоятельной экспедиции, но по пути он пересекся сначала с венгерским ученым Фокош-Фуксом – на пароходе, потом в Важгорте с Бенедеком Баратоши-Балогом.

Во время своей поездки Бенедек Баратоши-Балог сфотографировал в Важгорте колоритного коми охотника. За спиной сельчанина стоит высокий студент. Хотя лицо его немного смазано из-за движения, но в нем можно узнать черты Питирима Сорокина. Снимок на сайте этнографического музея Будапешта обнаружил этнограф Валерий Шарапов. Это единственная известная фотография Питирима Сорокина, сделанная на его родине – в Коми крае (на снимке).

Как добавила Елена Морозова, новая выставка вошла в региональный компонент культурного норматива школьника.

Напомним, Питирим Сорокин родился 4 февраля (по старому стилю – 23 января) 1889 года в доме учителя Туръинского земского училища Ивана Панова, где семья Сорокиных остановилась на зиму. На том месте, где стоял дом Панова, и был установлен памятник Питириму Сорокину. Отец будущего светила социологии – Александр Сорокин, уроженец Великого Устюга, прошел обучение в одной из великоустюжских ремесленных гильдий, получил свидетельство «мастера золотых, серебряных дел и украшения икон» и занимался церковно-реставрационными работами, странствуя из села в село. Мать Питирима – Пелагея происходила из коми-зырянского крестьянского рода.

«Я рад, что прожил детство в этой девственной стране, – писал Питирим Сорокин. – Даже сейчас, если бы мог выбирать, я не променял бы ее на самую цивилизованную среду обитания в самом лучшем жилом районе самого прекрасного города в мире. Я счастлив, что имел возможность жить и расти в этой природной стихии».

Питирим Сорокин прославился тем, что основал факультет социологии в Петроградском университете, а затем, будучи профессором Гарварда, заложил основы американской социологической школы. Он предсказал Вторую мировую войну, мировой кризис, глобализацию, американскую сексуальную революцию. Был одним из родоначальников теорий социальной стратификации и социальной мобильности.

10-11 октября в Сыктывкаре и Усть-Вымском районе пройдет международная научная конференция «Питирим Сорокин и парадигмы глобального развития XXI века». Она станет кульминационным мероприятием юбилейного года, посвященного 130-летию всемирно известного социолога. Участие в форуме примут ученые, исследователи, представители органов власти, образовательных и научных учреждений из регионов России, ближнего и дальнего зарубежья. Свои заявки направили 123 человека. 45 представителей научного сообщества будут участвовать очно, в их числе ученые из США, Японии, Италии. Получено предварительное согласие на участие в конференции от Сергея Сорокина, сына ученого, профессора Гарвардского и Бостонского университетов.

Открытие научного форума состоится 10 октября в Государственном Совете Республики Коми. Запланирована работа пяти научных секций, включая одну молодежную, которые будут работать в СГУ. 11 октября участники конференции посетят малую родину ученого – Усть-Вымский район. В Усть-Выми за круглым столом будут подведены итоги работы конференции.

Артур АРТЕЕВ

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