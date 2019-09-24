Приграничные споры

Если обнаружено, что границы садового участка нарушены, лучше попытаться мирно договориться с соседями об их правильном местоположении. Ибо суды по земельным вопросам – самые сложные и длительные. Об этом рассказала директор Росреестра по республике Татьяна Лобанова в ходе прошедшей 18 сентября в Общественной приемной главы Коми прямой линии на тему «Ошибки в документах об объектах недвижимости и способы их устранения».

Неправильное местоположение границ садовых участков – самая распространенная ошибка в документах, которая нередко отравляет людям жизнь и делает врагами соседей и даже родственников. Люди идут в суд, чтобы отсудить свои метры, а иногда даже и сантиметры земли. Но можно решить эту проблему и в досудебном порядке: сделать новый межевой план, устранить эту ошибку, уточнить местоположение границ обоих земельных участков и направить документы в орган регистрации прав для устранения реестровой ошибки.

На вопрос, как могут возникать такие ошибки, Татьяна Лобанова ответила, что причины бывают разные, но одна из наиболее частых следующая: ранее в республике была множественность систем координат, и получалось, что один кадастровый инженер в одной системе работает, а другой – в другой. А потом при пересчете вскрывается ошибка. Повезет, если спор затрагивает только одну границу между соседними участками, а бывает, что из-за ошибки приходится весь дачный проезд перемежевывать и все участки смещать. Дачники при этом не всегда понимают всю серьезность проблемы и при этом сами четко не знают, где их граница, которую промежевал кадастровый инженер.

– Поэтому, когда вы согласовываете границы, требуйте у кадастрового инженера, чтобы он показал границу на местности, где она проходит: по канаве, по забору или еще где. Согласовывать границы нужно обязательно в присутствии кадастрового инженера, – подчеркнула Татьяна Лобанова.

Сейчас пошла волна обращений в суды по установлению границ, потому что в советское время дачные участки получали от организаций, хозяева участков знали друг друга, сами между собой устанавливали границы, никто их не измерял. А впоследствии граница каким-то образом сместилась, например, при замене забора. И сейчас, когда наследники прежних хозяев сами становятся хозяевами участков или молодые покупают дачи, они первым делом пытаются установить границы, если их нет, приглашают кадастрового инженера для определения координат. И когда начинают вносить точки в натуру, то получается, что забор стоит не на месте. Начинаются споры, люди требуют, чтобы соседи убирали забор, отодвигали баню, делят колодцы, которые стоят на границе участков. Такие участки называются «декларированная площадь», потому что их границы не были установлены в соответствии с законодательством. В этих случаях ни о какой реестровой ошибке речи не может быть. По словам Татьяны Лобановой, таких декларированных площадей в республике сейчас еще процентов шестьдесят. В основном в Сыктывкаре и Сыктывдинском районе.

Бывает и так, что кадастровый инженер промежевал участок, а потом сосед провел межевание, и в результате получилось наложение границ земельных участков. Раньше это была кадастровая ошибка, сегодня – реестровая. Как это исправить? Нужно подготовить новый межевой план и уточнять границы. К сожалению, за повторное межевание вновь придется платить деньги. Доказать ошибку можно и без судебных тяжб, если соседи согласны с устранением ошибки. Если же соседи не могут между собой договориться, то решается это только через суд и только при наличии межевого плана, потому что здесь речь идет о координатах.

Конечно, просто отказаться согласовывать границы нельзя. Тот, кто отказывается, должен обосновать, почему он не согласен с предлагаемыми границами. Если просто не подписать акт согласования, то границы будут считаться согласованными и без подписи. То есть необходимо обоснованное письменное возражение кадастровому инженеру. Что может считаться обоснованием? Наличие документов о том, что человеку в свое время отвели участок 20×30 и по краям были установлены столбы. Или границей служила канава. Или забор там стоит уже с незапамятных времен, или сарай – на границе с соседом. Возражения кадастровый инженер отметит в акте согласования, приложит к межевому плану оригинал, и дальше – суд. Но все же, как прозвучало на прямой линии, лучше попытаться договориться с соседями, потому что суд – это всегда непредвиденные траты, к тому же проигравшая сторона оплачивает экспертизу.

– Людям, приобретающим участок, я всегда советую: берите себе участок отдельно, а не на две семьи, копайте свои колодцы отдельно, не надо делать общие колодцы на границе, не стройте бани на двоих с соседями, – резюмировала Татьяна Лобанова. – А то ведь бывает, рассорятся соседи и начинают делить то, чем раньше пользовались вместе. Порой брат с братом судится, сестра с сестрой. Или умерли хозяева участка, а наследники приходят и давай делить с соседями то, что раньше использовалось на два участка. По колодцам особенно много споров. Никто не хочет, чтобы его колодцем кто-то еще пользовался.

Галина ГАЕВА

Фото hoz-molotok.ru