Водитель без прав стал причиной гибели двоих человек

Первый осенний месяц в Коми оказался богат на дорожно-транспортные происшествия, в которых погибли или пострадали люди. И винить в этом «дни жестянщиков», когда аварии сплошь и рядом происходят из-за неблагоприятных погодных условий, нельзя, самые распространенные причины – злостное нарушение правил дорожного движения и невнимательность.

Самое резонансное ДТП последних дней произошло 21 сентября в Сыктывкаре. Около шести часов вечера, как сообщает республиканское управление ГИБДД, водитель автомобиля «Лексус», двигаясь по улице Пермской в местечке Чит, не справился с управлением, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем «Ауди». Водитель «Ауди», мужчина 1986 года рождения, умер еще до прибытия скорой помощи, а его четырехлетний сын, получивший тяжелые травмы, впал в кому и умер на следующий день, вечером 22 сентября.

Виновник ДТП, мужчина 1980 года рождения, тоже пострадал и сейчас находится в больнице. Причем к нему был приставлен конвой – на водителя «Лексуса» завели уголовное дело по статье 264 УК РФ. Пока официально не заявлено, был ли он на момент своего смертельного маневра трезв, но, как рассказали «Республике» в ГИБДД по Сыктывкару, визуальные признаки опьянения у него на момент прибытия к месту происшествия стражей порядка имелись. Мужчина уже много раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД, только в этом году девять раз. В мае его лишили права управления автомобилем на полтора года. Тем не менее 19 сентября был зафиксирован факт его нахождения за рулем в нетрезвом состоянии.

Между тем только накануне, 18 сентября, стало известно, что по представлению прокуратуры «автору» другого смертельного ДТП условное наказание заменили на реальный срок. Авария произошла утром 25 августа 2018 года. 56-летний сыктывкарец на автомобиле «Мерседес-Бенц» на 30-м километре трассы Сыктывкар – Ухта выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Ладой Калиной», в результате чего ее пожилая женщина-водитель получила многочисленные переломы, а ее дочь-пассажирка умерла вследствие полученных травм. Как сообщает пресс-служба прокуратуры Коми, был проведен ряд экспертиз, в том числе видеотехническая, которая показала, что за километр до ДТП водитель (являющийся пилотом гражданской авиации) «летел» со скоростью 145 километров в час. В июле этого года Сыктывдинский районный суд назначил водителю, признавшему свою вину, наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на два года, плюс двухлетний запрет на деятельность, связанную с управлением автотранспортом. Для обеспечения гражданских исков потерпевших на 1,5 миллиона рублей, которые находились на банковском счету виновника аварии, наложили арест.

Однако гражданский обвинитель счел приговор слишком мягким и обжаловал его. Апелляционные жалобы направила и сторона потерпевших. Верховный суд Коми, рассмотрев представление прокуратуры и жалобы потерпевшей стороны, отменил условный срок и заменил его на реальный – два года лишения свободы в колонии-поселении. Дополнительное наказание в виде лишения специального права будет исполняться после освобождения.

Нарушение правил, водительская невнимательность стали причиной ряда других ДТП, произошедших в эти дни. Так, в субботу утром водитель ВАЗа проигнорировал красный сигнал семафора на железнодорожном переезде и поехал через пути, где столкнулся с тепловозом. В результате пассажирка авто, 19-летняя девушка, получила травмы различной степени тяжести. В воскресенье под Печорой погиб мотоциклист, не справившийся с управлением. В этот же день в Сыктывкаре «не поделили» перекресток улицы Орджоникидзе и Октябрьского проспекта иномарка и машина скорой помощи, пострадавшие – в обоих авто. На трассе Сыктывкар – Ухта в воскресенье днем нырнул в кювет внедорожник «Тойота Лэнд Крузер» – водитель не справился с управлением. 21 сентября по этой же причине оказался в придорожных кустах неподалеку от столицы Коми МАЗ, ехавший по трассе Сыктывкар – Троицко-Печорск.

С 23 по 27 сентября на территории Коми проходит профилактическое мероприятие «Неделя безопасности». Как сообщает региональное управление ГИБДД, особое внимание уделяется отработке навыков безопасности перехода проезжей части детьми и подростками, управления велосипедом, а также соблюдению водителями правил перевозки детей в легковых автомобилях.

В образовательных организациях региона проходит профилактическая работа с родителями о необходимости соблюдения детьми и подростками правил безопасного поведения на дорогах. Обращается внимание на необходимость совместного с детьми моделирования и обсуждения различных дорожных ситуаций, использования ремней безопасности и детских удерживающих устройств при перевозке детей, а также световозвращающих элементов на одежде и аксессуарах в темное время суток и в условиях ограниченной видимости.

Кроме того, сотрудники ГИБДД, педагоги и родители проверяют размещение на информационных стендах паспортов дорожной безопасности и схем безопасных маршрутов движения детей «дом – школа – дом».

Три человека – из них двое детей – пострадали в аварии 20 сентября на Октябрьском проспекте в Сыктывкаре, где «Лада Ларгус» стала жертвой невнимательности водителя «Форд Фокус». А пострадали пассажиры «Форда».

19 сентября, по сообщению регионального управления ГИБДД, в Усинске в ДТП травмы различной степени тяжести получил велосипедист. Травмированный мужчина правила соблюдал, а вот водитель автомобиля «Рено», который на него наехал, – нет. В этот же день в шестом часу вечера в Сысольском районе водитель за рулем «Лады Приоры» выехал на встречку и врезался в стоящий на остановке автобус. Так он получил травмы, от которых скончался в машине скорой помощи. А час спустя в Сыктывкаре на «зебре» пожилым водителем «Мазды» была сбита женщина-пешеход. Она, к счастью, осталась жива, но получила травмы и была госпитализирована.

Анна АЯНОВА

Фото ГИБДД Коми