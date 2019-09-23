«Семейный» закон обнародуют в ближайшее время

Госсовет республики направил для обнародования главе Коми закон о поддержке семей с детьми. Напомним, закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми по вопросам социальной защиты семей с детьми» депутаты регионального парламента единогласно приняли 12 сентября. Закон вводит новые меры поддержки и совершенствует уже действующие.

– Мы понимаем значение закона, инициированного главой республики Сергеем Гапликовым, для жителей республики, поэтому разработан он был в кратчайшие сроки. В работе над ним были задействованы все заинтересованные стороны – депутаты Государственного Совета Коми, правительство региона, общественность. Межведомственная рабочая группа анализировала уже действующие нормы и поступившие в ходе обсуждения предложения. Как результат, мы получили очень емкий и цельный закон, в котором прописаны меры поддержки многодетных, малоимущих, молодых семей. Словом, тех, кто нуждается в помощи в первую очередь. Еще раз отмечу, что на реализацию закона по поручению главы республики будет дополнительно ежегодно выделяться более миллиарда рублей, – транслирует слова председателя Госсовета Коми Надежды Дорофеевой пресс-служба регионального парламента.

Закон будет обнародован главой региона в ближайшее время. Согласно закону предусмотрено введение регионального семейного капитала в размере 150 тысяч рублей при рождении первого ребенка, который будет предоставляться без учета материального положения семьи. Еще одна новая мера поддержки – всем беременным женщинам будет также выплачиваться пособие на питание в размере одной тысячи рублей.

Увеличен размер пособия на проезд детям-учащимся из многодетных семей. И выплачивать его будут не только на несовершеннолетних школьников, но и на детей в возрасте до 23 лет, обучающихся в ссузах и вузах на территории республики.

Увеличен размер республиканского пособия на ребенка для малоимущих семей, сумма матпомощи малоимущим семьям на покупку одежды и обуви несовершеннолетним детям. Более 53 тысяч семей смогут воспользоваться компенсацией платы за присмотр и уход за детьми в детских садах. Кроме того, увеличивается и размер данной компенсации за первого ребенка в семье (с 20 до 30 процентов). Пособие на покупку продуктов питания малоимущим кормящим матерям увеличено и будет предоставляться без подтверждения медицинских показаний.

Закон вступит в силу с 1 января 2020 года, но его отдельные нормы действуют уже с 1 сентября 2019 года.

Лина ПЕРОВА

Фото rkomi.ru