«Чистые игры» в Воркуте

В минувшую субботу команды из ссузов и вузов Воркуты приняли участие в соревнованиях по сбору мусора в рамках экологического проекта «Чистые игры».

«Чистые игры» – общественное движение, возникшее в Санкт-Петербурге в 2014 году. Оно имеет региональных координаторов более чем в 50 городах России. С момента основания движения в нем приняли участие свыше 11 тысяч человек. Миссия экологической акции – формирование в обществе осознанного отношения к природе, окружающей среде, ресурсам Земли.

Как сообщает пресс-служба администрации Воркуты, местом проведения акции стал овраг возле Тиманского моста. Мероприятие сопровождало выступление DJ Егорoff.

По условиям проекта команды должны были не просто доставить на «склад» большее количество мусора, чем их соперники, но и рассортировать его: пластик, бумага, железо, стекло, резина.

В течение часа команды-участницы собрали в овраге более 700 килограммов мусора. Лидерами в командном зачете стали ребята из музыкального колледжа – 181 кг, на втором месте команда УГТУ – 156 кг, на третьем горно-экономический колледж – 149,3 кг. На счету педколледжа 73,5 кг, медколледжа – 50,2 кг, детского дома – 40,5 кг, политеха – 15,3 кг.

С интересным почином студентов поздравили руководитель администрации города Игорь Гурьев и его первый заместитель Светлана Чичерина.

– Когда мы были школьниками, собирали металлолом, макулатуру и таким образом в том числе помогали содержать город в чистоте, – отметил Игорь Гурьев. – Спасибо вам огромное – вы сегодня отлично поработали. Победителя мы решили не определять, поэтому призы получат все 80 участников.

Как отметил начальник отдела молодежной политики администрации города Дмитрий Жидков, подобное мероприятие проводится в заполярном городе впервые, поэтому 21 сентября в тестовом режиме отрабатывалась его lite-версия. В будущем, чтобы сделать соревнования более интересными для ребят, процесс будет дополнен различными квестами и заданиями. Такая концепция позволит заменить скучные субботники увлекательной акцией, которая становится все более популярной как в нашей стране, так и за рубежом.

Лина ПЕРОВА

Фото пресс-службы администрации Воркуты