В республике стартует «Культурный норматив»

Первого октября в 11 пилотных регионах России: республиках Коми, Татарстан, на Ставрополье, в Краснодарском крае, Тульской, Ярославской, Пензенской, Саратовской, Новосибирской, Ульяновской и Белгородской областях стартует проект «Культурный норматив».

Содержание норматива будет состоять из семи направлений: литература, изобразительное искусство, архитектура, народная культура, музыка, театр и кинематограф. В феврале 2019 года министр культуры Владимир Мединский сообщил, что минкультуры и минпросвещения разработают совместный проект «Культурный норматив школьника». По его словам, учащиеся должны будут посетить определенное количество выставок, музеев, спектаклей и посмотреть несколько фильмов в год. Затем они должны будут поделиться своими впечатлениями в специально созданном бумажном или электронном дневнике. Глава минпросвещения Ольга Васильева отмечала, что данные меры будут способствовать воспитанию эстетического чувства у детей.

«Проект направлен на духовное, эстетическое и художественное развитие школьников и повышение культурной грамотности подрастающего поколения, – говорится в методических рекомендациях. – Данный документ определяет объем необходимых для молодых людей знаний и представлений об отечественной и мировой культуре. Обучающиеся познакомятся с лучшими образцами театрального, музыкального, изобразительного искусства, кинематографии, литературы и народной культуры. Проведение мастер-классов, встреч с выдающимися деятелями культуры и знакомство с информационными ресурсами будет способствовать развитию творческих компетенций, креативного мышления».

Так, в блоке «Кино» более 700 произведений. Они разбиты по классам (от младших до старших) и направлениям – от отечественных до зарубежных и мировых киношедевров. Среди них, например: «Иваново детство», «Москва слезам не верит», «Кин-дза-дза!», «9 рота», «Неоконченная пьеса для механического пианино», «На Западном фронте без перемен», «Крестный отец», «Форрест Гамп», «Человек дождя».

В блоке «Музыка» тоже несколько сотен произведений: от Моцарта и Бетховена до Глинки, Мусоргского, Чайковского. От The Beatles, Nirvana до Владимира Высоцкого и Виктора Цоя.

Первый блок проекта называется «Культпоход». Он предполагает организованные выезды школьников на спектакли, концерты, выставки, кинопоказы, экскурсии (в том числе виртуальные), фестивали, радиоспектакли и т.д. Минпросвещения и минкультуры рекомендуют проводить культпоходы ежемесячно «при наличии возможностей учреждений культуры и образовательной организации конкретного населенного пункта».

При этом все мероприятия должны быть бесплатны для школьников. И что важно – проходить абсолютно добровольно.

Ребята, которые освоят разные блоки, будут записывать свои впечатления в культурном дневнике и в конце учебного года – в апреле – сдавать культурный норматив в игровой форме (конкретную форму проведения испытания регионы определят самостоятельно).

Среди заданий могут быть такие: определить на слух название музыкального произведения и автора, определить жанр фильма, век создания картины.

Тот, кто успешно сдаст норматив, получит бронзовый, серебряный или золотой знак отличия проекта, сообщает «Российская газета». Или различные бонусы, например, смогут поехать на губернаторскую елку или встретиться с известными деятелями культуры, а также посетить творческие смены в лагерях «Артек» и «Орленок».

Роман СЕМЕНОВ

Фото komi.er.ru