Шведский опыт на Коми земле

Республика Коми стала одним из десяти регионов, в которых будут проведены семинары-тренинги по вопросам первичной профилактики злоупотребления алкоголем и наркотиками среди женщин в рамках российско-шведского проекта «Использование потенциала некоммерческих организаций и органов местной власти для развития комплексной профилактики злоупотребления наркотиками и алкоголем среди девушек и женщин».

На минувшей неделе семинар «Основные принципы и особенности профилактики алкогольной и наркотической зависимости среди женщин», организованный Региональной общественной благотворительной организацией «Центр профилактики наркомании» (Санкт-Петербург), прошел в Сыктывкаре.

Его участниками, по информации минобраза Коми, стали работники сфер образования, здравоохранения, социальной защиты, представители государственной власти и общественных организаций, заинтересованные в решении обозначенной проблемы и занимающиеся вопросами профилактики алкогольной и наркотической зависимости.

Открывая семинар, координатор проекта, представитель Центра профилактики наркомании Андрей Невский пояснил актуальность профилактики женского алкоголизма и наркомании и необходимость выделения этого направления в структуре общей профилактики. По его словам, международное сотрудничество в рамках проекта позволит повысить эффективность работы специалистов на местах.

Опытом своей работы делились представители комитета женских организаций по проблемам, связанным с алкоголем и наркотиками, руководители проекта Леена Хараке и Бритт Фреденман из Швеции. Их организация занимается проблемами профилактики зависимостей среди женщин уже с 40-х годов прошлого века и включает в себя 39 общественных организаций Швеции.

Подробно были рассмотрены основные подходы и особенности профилактики женской алкогольной и наркотической зависимости, принципы построения многостороннего партнерства для развития комплексной профилактики, практические случаи работы с зависимыми женщинами, инновации в первичной профилактике, опыт работы сети по предотвращению употребления алкоголя и наркотиков среди женщин «Белланет». Развитие сети «Белланет» – это особое направление работы шведских коллег, главная идея которого – проведение обучения специалистов-модераторов по профилактике по всему миру.

Семинар проходил в форме живого диалога ведущих и участников. На заключительном круглом столе каждый участник получил возможность высказать свое мнение о проблеме и предложения по ее решению, а также поделиться впечатлениями о встрече.

Галина ГАЕВА

Фото pandia.ru