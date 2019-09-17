Лучшие волонтерские проекты получат поддержку

Органы исполнительной власти республики готовы сотрудничать с волонтерами и всячески поддерживать социально направленные добровольческие проекты, вышедшие в полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Об этом было заявлено во время встречи волонтеров-полуфиналистов с представителями региональных министерств.

В начале встречи директор Республиканского центра молодежных инициатив Сергей Жеребцов сообщил, что в конце июля 2019 года прошел окружной форум «Добро на Северо-Западе», где состоялся полуфинал всероссийского конкурса «Доброволец России – 2019». Всего по Коми было заявлено 415 добровольческих инициатив, из них 366 было доведено до конца и отправлено на конкурс. К оценке допустили 255, в полуфинал всероссийского конкурса вышло 29 проектов. В итоге Республика Коми по количеству проектов, вышедших в полуфинал, оказалась на третьем месте среди субъектов России, а по Северо-Западу стала первой.

– Это весомая цифра, учитывая, что в конкурсе принимали участие и города-миллионники, – отметил Сергей Жеребцов. – У нас есть все шансы бороться за рекордное количество первых мест в различных проектных направлениях.

Министр образования республики Наталья Якимова выразила благодарность волонтерам за то, что они выбрали для своих добрых начинаний детей и молодежь – это направление одно из самых востребованных у добровольцев.

– Я предварительно ознакомилась с вашими проектами, они все жизненно ориентированы и необходимы. Уверена, что у вас все получится, а мы поддержим, – пообещала она.

Помимо работы с детьми, самой массовой номинацией стала помощь пожилым людям и инвалидам. Министр труда и социального развития Илья Семяшкин отметил, что такие направления, как помощь престарелым и инвалидам, всегда будут нуждаться в поддержке добровольцев. Он поблагодарил волонтеров за их готовность стать такой поддержкой и пообещал всяческое содействие со стороны министерства.

К сожалению, как отметила заместитель министра физкультуры и спорта Марина Рудавина, среди проектов, вышедших в полуфинал, нет ни одного, направленного на развитие физкультуры и спорта.

– Но у нас грядут очень большие события, мы все ждем, что в республике будет проходить чемпионат мира по хоккею, на который будет привлечено большое количество волонтеров. Кроме того, хочу обратить ваше внимание, что по направлению здорового образа жизни можно разработать массу проектов. Поэтому, хоть тема эта пока не раскрыта, я думаю, что вы возьмете ее себе на заметку, – отметила Марина Рудавина.

Больше всего повезло с добровольными помощниками министерству природных ресурсов, так как волонтерские проекты по экологии – самые массовые. Представитель минприроды Татьяна Плато рассказала, что с волонтерами-экологами они работают уже давно.

В рамках проекта «Волонтерский экологический лагерь «Сердце тайги» добровольцы оказывают помощь национальному парку «Югыд ва» по сохранению его природных объектов. Волонтеры взяли шефство над самыми популярными экологическими маршрутами, разрабатывают экологические тропы, помогают в научной деятельности сотрудников парка, маркируют новые тропы, благоустраивают туристические стоянки.

За четыре года реализации проекта в нем уже приняли участие молодые люди из 16 стран и более чем 30 регионов России. Помимо молодежи, сейчас подтягиваются и люди старшего возраста. Волонтерами отработано 16 тысяч часов, убрано несколько десятков тонн мусора, разработаны стоянки и тропы. По словам автора проекта Анны Душейко, на следующий год поданы заявки на участие в грантовых конкурсах проектов создания семейного маршрута по реке Подчерье и маркировки тропы к самой высокой вершине Северного Урала – горе Народная. Ежегодно добровольцами нацпарка становится более шестисот человек.

– Мы без сомнения любую вашу инициативу поддержим. Тем более предварительные договоренности уже есть, – заверила Татьяна Плато. – Вы решаете важную задачу, обозначенную президентом страны в нацпроекте «Экология». Этот нацпроект, как никакой другой, будет требовать участия волонтеров, потому что здесь очень большая часть работы связана с привлечением населения. В частности, в работе по очистке реки Печоры и других водных объектов мы не сможем обойтись без помощи наших граждан, так как финансирование на это не выделено. Очень радует, что среди проектов есть те, что связаны с обустройством экологических троп. Это как раз то, что входит в наш нацпроект по сохранению биологического разнообразия и развитию экологического туризма. Благодаря таким проектам наша республика сможет решить задачу привлечения туристического потенциала за счет обустроенных добровольцами мест.

В ходе встречи представители исполнительной власти обсудили с волонтерами возможные формы поддержки проектов.

Галина ГАЕВА

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