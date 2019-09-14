Стартовал республиканский конкурс «Наставник года»

Конкурс организован по поручению главы Коми Сергея Гапликова министерством труда, занятости и социальной защиты республики в рамках проводимого в регионе Года наставничества. Призовой фонд конкурса – три миллиона рублей: по одному миллиону трем победителям.

Как пояснили организаторы, конкурс «Наставник года» учрежден в республике в качестве стимула для развития движения наставничества, повышения социального статуса наставника и признания его роли в подготовке и воспитании молодых кадров. Кроме того, конкурс призван способствовать обмену опытом и лучшими практиками активных наставников республики.

Принять участие в конкурсе могут наставники – работники организаций различных организационно-правовых форм, индивидуальные предприниматели, а также члены общественных организаций, которые работают на территории Коми.

За право называться наставником года конкурсанты будут бороться в трех номинациях: «Наставничество на производстве, в бизнесе и иных производственных сферах», «Наставничество в образовании, здравоохранении, социальной сфере, культуре, спорте и иных непроизводственных сферах», «Наставник – ветеран отрасли».

Конкурс проводится в два этапа. Первый этап – отборочный, он состоится на муниципальном уровне. Наставникам, желающим включиться в конкурсную борьбу, нужно обратиться в органы местного самоуправления. Там сообщат об условиях конкурса, сроках приема заявок на участие в нем и документах, которые потребуются от соискателя.

Конкурсанты, прошедшие отбор в своих городах и районах, будут выдвинуты муниципалитетами в финал.

Этот этап продлится с 1 по 10 октября. Итоги конкурса и имена его победителей организаторы объявят в ноябре.

Роман СЕМЕНОВ