Екатерина Паршукова готовится к штурму Мюнхена

Ведущий стрелок региона Екатерина Паршукова получила право участия в финале Кубка мира по стрельбе из арбалета, заняв высокое место в рейтинге Международного союза стрельбы из арбалета. Соревнования пройдут в немецком городе Мюнхене с 11 по 17 ноября.

Как сообщает пресс-служба министерства спорта Коми, спортсменка восстанавливается после легкой болезни и входит в тренировочный ритм.

– Для меня любые старты важны, и не принципиально, как они называются, будь это чемпионат России или финал Кубка мира. Цель у меня всегда одна – победить. В общем зачете по очкам я сейчас иду на первом месте, и, конечно, на мне есть дополнительный груз ответственности, – рассказала пресс-службе министерства спорта Коми Екатерина Паршукова.

Ярослав СЕВРУК

Фото министерства спорта Коми