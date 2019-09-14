Дорога для сильных духом

В Сыктывкаре прошли соревнования по адаптивному туризму

12 сентября в столице Коми состоялись республиканские соревнования специальной олимпиады России по адаптивному туризму «Дорогу осилит идущий». В стартах участвовало 60 человек из разных психоневрологических интернатов и спецучреждений Коми. В общекомандном зачете первенствовал Эжвинский психоневрологический интернат, а среди команд, где возраст участников не превышал 18 лет, первое место заняли ребята из села Пажга Сыктывдинского района (пажгинская школа-интернат №15).

На открытии соревнований выступила председатель регионального отделения специальной олимпиады России Галина Дитц. Она пожелала участникам везения и побед на дистанции, а также отметила, что соревнования проходят уже в четвертый раз:

– Мы видим, что с каждым годом участников становится все больше, значит, наши соревнования в республике будут развиваться.

После этого участники хором произнесли традиционный девиз стартов специальной олимпиады: «Дайте мне победить, но если я не смогу победить, пусть я буду смелым в этой попытке».

Чтобы еще больше настроить сильных духом на победный лад, перед ними выступили кинолог сыктывкарского аварийно-спасательного отряда ГАУ «СПАС-КОМИ» Ирина Степанова и ее бордер-колли Марти. Кинолог показала участникам соревнований чудеса дрессуры. Выполняя всевозможные команды, Марти вытворял невообразимые вещи, например, мог сидеть смирно с лакомством на носу и съедал его только с разрешения хозяйки.

В стартах соревновались пять взрослых команд из психоневрологических интернатов и диспансеров Сыктывкара, Эжвы, Кочпона, Куниба и Летки, а также – впервые – три команды с участниками в возрасте до 18 лет из пажгинской школы-интерната №15, специальной коррекционной школы №40 Сыктывкара и центра предоставления социальных услуг Эжвинского района.

Дистанцию проходили участники разного уровня подготовки. Некоторым преодоление даже простых препятствий давалось нелегко, но организаторы обеспечили их такой заботой и вниманием, что не возникало и сомнений в том, что каждый дойдет до финишной прямой. Старты проходили в зеленой зоне на улице Лесопарковой, где была организована полоса препятствий, отдельным испытанием для участников стал скалодром.

Помощь с экипировкой и инструктажем тут оказывали как спасатели, так и десять волонтеров, приглашенных из Сыктывкарского педколледжа имени Куратова. С особым участием и заботой к спортсменам относился главный судья соревнований Сергей Некрасов. Он терпеливо объяснял тонкости прохождения дистанции, показывал, что и как делать на каждом этапе. На полосе препятствий спортсмены сначала выпрыгивали из условного горящего танка (его роль исполнила большая покрышка), затем преодолевали ряд стандартных препятствий, в том числе прыгали по кочкам и через ямы. Самыми интересными для всех, конечно, стали скалодром и прыжок над условной пропастью. Для выполнения прыжка нужно было вскарабкаться на приличную высоту и нацепить специальное обмундирование. Не все сразу решались на прыжок, но после недолгих уговоров даже самые робкие пускались в полет над «пропастью» с восторженными криками.

9 сентября в поселке Аджером Корткеросского района прошел спортивно-туристический фестиваль среди людей с инвалидностью. За победу в стартах боролись шесть команд из разных районов Коми.

Как сообщает региональное министерство спорта, участники соревновались в скорости установки палатки и в прохождении туристической полосы. Также в программу соревнований вошли конкурсы «Костер» (кипячение воды на скорость), «Бивак» (организация быта и обустройство лагеря), «Бей в цель» (пулевая стрельба, стрельба из лука, метание копья и бросок мяча бочче на точность), «Капитаны» (вязка узлов) и «Туристическая песня».

По итогам выступлениий во всех видах соревновательной программы победителем фестиваля стала сборная Сыктывдинского района.

Помимо тех, для кого такого рода испытания являются не самыми легкими, среди участников были и серьезные спортсмены. Эти ребята восприняли соревнования как возможность пообщаться с друзьями и приятно провести время.

– Для меня, конечно, это все-таки любительский уровень. Так, чтобы просто пробежаться, развеяться. Но и интересно тоже, тут есть некоторые новые для меня испытания, – отметил воспитанник Эжвинского психоневрологического интерната Валентин Ковалев, занявший в итоге второе место.

Валентин Ковалев занимается плаванием и является неоднократным победителем и призером различных соревнований. В 2014 году в Бельгии он завоевал два золота Европейских летних игр специальной олимпиады, а в мае этого года одержал две победы в спартакиаде специальной олимпиады в Смоленске. Завоевав золото и бронзу, на том же смоленском турнире успешно выступила воспитанница Кочпонского ПНИ Юлия Реутова. В личном зачете среди женщин она заняла первое место и на соревнованиях «Дорогу осилит идущий». Первое место среди мужчин в стартах на Лесопарковой у представителя Кочпонского ПНИ Дмитрия Кокина. В зачете среди юношей и девушек победы одержали Илья Шевчук (Пажгинская школа-интернат №15) и Александра Томова (коррекционная школа №40 города Сыктывкара).

В общекомандном зачете первенствовал Эжвинский ПНИ, на втором месте представители Кочпонского ПНИ, бронза досталась Сыктывкарскому психоневрологическому интернату. В зачете среди команд, в которых участвовали ребята в возрасте до 18 лет, золото досталось представителям Пажгинской школы-интерната №15, второе место заняла команда школы №40, на третьем месте оказался центр предоставления социальных услуг Эжвинского района.

Для людей, которые по тем или иным причинам живут и проходят лечение в спецучреждениях, подобные старты имеют большое значение. Трудно переоценить ту работу, которую делают для этих ребят преподаватели и тренеры. Об этом после соревнований рассказала «Республике» Галина Дитц:

– На таких соревнованиях ребята находят себе друзей. Они расширяют не только круг общения, но и кругозор, ставят перед собой новые цели и добиваются успехов. В дальнейшем показавшие лучшие результаты смогут принять участие уже во всероссийских состязаниях. Хочу поблагодарить за помощь в проведении соревнований спасателей из отряда «СПАС-КОМИ», которые всегда охотно откликаются на наши просьбы и не только обеспечивают безопасность на дистанции, но и показывают такие интересные мастер-классы для ребят, как показала Ирина Степанова со своим псом Марти. В этот раз у нас принимали участие дети из специальных учреждений. Самыми юными участниками из них были трое тринадцатилетних детей. Всем победителям достались сладкие призы от спонсоров. После мероприятия было чаепитие у костра. Хочу отметить также Сергея Александровича Некрасова, он у нас один из главных идеологов и организаторов. Он сам увлекается туризмом и хочет, чтобы работу с инвалидами в республике проводили как можно чаще, чтобы ребята занимались спортом и туризмом постоянно.

Ярослав СЕВРУК

Фото автора