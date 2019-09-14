Автобусы под контролем

В правительстве Коми обсудили внесение изменений в постановление, касающееся обеспечения равной доступности транспортных услуг для людей, имеющих право на соцподдержку. Речь шла в первую очередь о льготном проезде на автобусах. Также была поднята проблема срывов в движении автобусов.

Министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин пояснил, что при выработке муниципальных и межмуниципальных маршрутов возглавляемое им ведомство также включается в работу, чтобы решить вопросы по льготам, пользованию социальными проездными на определенных маршрутах. В прошлом году были получены обращения от людей, проживающих на турбазе «Лемью», которая относится к Сыктывкару, но городских автобусов там ходит недостаточно, а на межмуниципальном №115 городской социальный проездной не действует.

– Мы приняли решение, которое действовало год, что по городским проездным можно ездить по межмуниципальным маршрутам. В этом году мы предлагаем продлить, – рассказал Илья Семяшкин. – Кроме того, мы выносим на обсуждение ряд изменений в связи с переменой в маршрутах №174, №514, чтобы сохранить порядок действия льгот.

Первый заместитель председателя правительства Коми Михаил Порядин задал вопрос: «Не вызовут ли изменения в указанных маршрутах всплеск обращений граждан, информированы ли они об этом?» Илья Семяшкин ответил, что пока обращений по этому поводу не поступало. Министр инвестиций, промышленности и транспорта Коми Александр Ремига добавил, что муниципалитет всегда отрабатывает такие изменения с жителями, информируя их. А если что-то пойдет не так, то министерство решает вопрос в ручном режиме.

– А как урегулирован вопрос отмены межмуниципальных автобусов, если у нас ломается автотранспорт? Есть механизм замены? В том числе с привлечением других перевозчиков? – спросил Михаил Порядин Александра Ремигу.

Тот ответил, что проблема в таком случае оперативно решается. Чаще всего силами самого перевозчика, но если он не может, то министерство вправе заключать краткосрочные договоры на межмуниципальных маршрутах с другими предприятиями.

– У меня есть информация, что жители Усть-Вымского района жалуются на срыв автобусных рейсов по маршруту №525 «Сыктывкар – Микунь – Сыктывкар», – возра-зил Михаил Порядин. – 1-2 сентября из-за поломки автотранспорта было сорвано по два утренних рейса. В результате многие жители не смогли с утра попасть в райцентр на Герасимовскую ярмарку. И вместо больших автобусов ходят маловместительные маршрутки, не факт, что сертифицированные. Предприятие идет на это в связи с тем, что вес больших автобусов выше предельно допустимого на трассе Сыктывкар – Яренск, и перевозчик получает штрафы от ГИБДД. Как отрабатываем такое?

Министр ответил, что ситуации такого рода возникают по нескольку раз в неделю, все вопросы снимаются опять же в ручном режиме.

– Просил бы организовать работу таким образом, чтобы мы не в режиме затыкания дыр работали, а понимали, как системно решать вопросы, скажем, по крупногабаритному транспорту, – посоветовал первый заместитель председателя правительства. – Чтобы у нас не было коллизий с ГИБДД. Весовой контроль направлен в первую очередь на предприятия, которые занимаются перевозкой леса и действительно гробят дороги, но это никак не должно отражаться на пассажирских перевозках.

Анна ПОТЕХИНА

Фото из архива «Республики»