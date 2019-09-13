Сыктывдин становится комфортнее

В Коми подходит к концу реализация нескольких народных проектов. Уже завершены или близки к окончанию работы на нескольких объектах в Сыктывдинском районе.

Например, в местечке Шурганово и местечке Ручейное сельского поселения Шошка установили новое оборудование на детских площадках. Как сообщает администрация муниципалитета, на первом этапе проекта жители села и трудоустроенные специально для этих работ граждане демонтировали старое, негодное оборудование площадок, а также отремонтировали, почистили и покрасили те конструкции, которые будут сохранены: забор, скамейки, качели, лабиринт, клумбы. В конце августа в Шурганово и Ручейное привезли «обновки» для детских площадок и установили их. В ближайшие дни планируется торжественное открытие объектов.

Почти готова новая детская площадка в первом микрорайоне Пажги, где проведена большая работа по подготовке территории, уже установлено оборудование, осталось только достроить ограду. Кроме того, в сельском поселении обустраивают шесть контейнерных площадок: в деревнях Савапиян, Разгорт, Парчим, Жуэд и местечках Чибин и Рой. Площадки уже готовы, но еще нужно заменить оставшиеся старые контейнеры.

В деревне Койтыбож, относящейся к сельскому поселению Зеленец, новая детская площадка появится благодаря местному ТОС «Маяк». Средства общественникам на нее выделили из районного бюджета, конструкции уже заказаны. А пока активисты ведут подготовительные работы: вырубили на отведенном под площадку участке кустарник, скосили траву. Выкопана дренажная канава, вода из которой будет уходить по трубе, проложенной под проездом, – к вопросу осушения территории здесь подошли весьма тщательно.

Анна АЯНОВА

Фото vk.com/syktyvdin