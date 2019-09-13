Сезон масштабного благоустройства

В Коми 15 муниципалитетов завершили благоустройство в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда», сообщили в минэнергетики, ЖКХ и тарифов республики.

Работы окончены на 36 дворовых и 35 общественных территориях. Благоустройство продолжается на 51 общественной и 30 дворовых территориях. Готовность составляет более 80 процентов.

В числе муниципальных образований – участников проекта, где запланированные на 2019 год работы полностью завершены, городские поселения Емва, Синдор, Чиньяворык, Кожва, Путеец, Каджером, Усогорск, а также сельские поселения Выльгорт, Зеленец, Пажга, Мордино, Нившера, Сторожевск, Сизябск, Помоздино. Остальные муниципалитеты продолжают благоустройство.

В Печоре комфортными станут сразу два парка – парк Победы и парк имени Володи Дубинина. Подрядчики заканчивают обустройство пешеходных дорожек, монтируются системы освещения, устанавливаются детские игровые комплексы.

В Сыктывкаре ведутся завершающие работы на спуске от улицы Советской к парку имени Кирова. Территория уже открыта для пешеходов. Также на финишной прямой находится благоустройство парка в микрорайоне Строитель.

В парке имени Мичурина работы, запланированные на 2019 год, завершены. Продолжается благоустройство территории на пересечении улиц Ленина и Коммунистической: ремонт дорожно-тропиночной сети, освещения, установка урн, скамеек, светильников, ремонт мемориала.

По информации администрации столицы Коми, в Сыктывкаре на улице Ручейной начата укладка последнего слоя асфальта. Работы ведутся в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» (БКАД). Мэрия Сыктывкара и подрядная организация просят автомобилистов заранее планировать маршруты и с пониманием отнестись к временным трудностям в организации дорожного движения.

Как пояснили в городском управлении ЖКХ, ремонт планируется закончить до конца текущей недели.

В настоящий момент идут работы по подготовке к асфальтированию на другом важном направлении – улице Карла Маркса на отрезке от улицы Крутой до улицы Печорской. Данный участок тоже ремонтируется по БКАД.

Также по нацпроекту осталось отремонтировать улицу Старовского (от Коммунистической до Димитрова). Сейчас на этом участке ресурсоснабжающие организации ведут ремонт своих инженерных сетей, после чего подрядчик мэрии отремонтирует эту часть улицы Старовского по БКАД. Все работы планируется завершить до 30 сентября.

Кроме ремонта дорог по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», за счет средств республиканского и городского бюджетов были отремонтированы участки дорог на улицах Интернациональной, Ленина, Микушева, Лесозаводской и Серова.

Игорь ПЕТРОВ

Фото администрации Сыктывкара и министерства энергетики, ЖКХ и тарифов Коми