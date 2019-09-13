Парламентарии приняли «закон о миллиарде»

Инициативу Сергея Гапликова о поддержке семей с детьми депутаты Госсовета Коми одобрили единогласно

Первое после летних каникул заседание IX сессии Госсовета Коми выдалось достаточно насыщенным, депутаты рассмотрели 29 вопросов. И хоть большая часть из них была кадрового или технического характера, когда формулировки в региональных законах приводят в соответствие с федеральными стандартами, парламентариям было о чем подискутировать и что взять на карандаш для дальнейшей работы.

Главный – № 101

Заседание Госсовета состоялось 12 сентября, а накануне по традиции прошли заседания комитетов парламента.

– Вы, наверное, на заседание комитета по социальной политике пойдете? – спросила журналиста «Республики» сотрудница аппарата Госсовета, протягивая список выступающих и законопроектов, которые должны были пройти генеральное обсуждение перед их выносом на заседание парламента региона.

Вопрос звучал скорее утвердительно: именно этим комитетом, а также главой Коми Сергеем Гапликовым на рассмотрение выносился центральный законопроект № 101 – «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Коми по вопросам социальной защиты семей с детьми».

Напомним, законопроект предполагает ряд дополнений к различным формам региональной господдержки семей с детьми – по отдельным направлениям вырастают суммы компенсаций и выплат, по другим расширяются списки получателей.

Изначально на финансирование всего этого в следующем году предполагалось заложить порядка 1,1 миллиарда рублей, затем в ходе обсуждений и проведения расчетов сумма выросла до 1,3 миллиарда. Большая часть новшеств вступает в силу с 1 января 2020 года, но два изменения считаются официально работающими с 1 сентября этого года – те, что касаются расширения списка получателей компенсации за детский сад и пособия малоимущим семьям на покупку детям одежды и обуви. Финансово обеспечить исполнение положений обновленных социальных законов республика сможет благодаря образовавшемуся профициту бюджета.

Как выяснилось, обсуждение «закона о миллиарде» шло все лето, привлекались общественники, специалисты в сфере социальной поддержки, а многие депутаты даже и в отпуска не съездили из-за важности законопроекта, который предстояло вынести на сентябрьское заседание.

Руководитель фракции «Единая Россия» Сергей Усачев и его коллега по фракции Дмитрий Кологривый на заседании сессии высказали мнение, что в данный момент главное, чтобы закон был принят и меры социальной поддержки начали действовать, нельзя затягивать его рассмотрение. А поправки, если они будут признаны полезными, можно будет внести и в октябре. С единороссами согласилась и руководитель фракции «Справедливая Россия» Татьяна Саладина, которая заявила, что закон носит комплексный характер, широко и активно обсуждался, так что, по ее выражению, «закон о золотом миллиарде нужно поддержать и прекратить прения». Что касается предложений по дальнейшему совершенствованию закона, то у нее самой их на две страницы.

В итоге за закон проголосовали 25 депутатов из 26 присутствовавших, один не высказал никакого мнения, не нажав ни кнопку «за», ни «против», ни «воздержался».

Награды народным и национальным

Два законопроекта, принятых депутатами 12 сентября, касались наград. В одном случае речь шла о внесении изменений в региональный закон «О культуре». Как пояснил первый заместитель министра культуры, туризма и архивного дела Коми Константин Баранов, в республике до сих пор не был урегулирован порядок присвоения различных званий коллективам самодеятельного художественного творчества – опирались на разные документы минкульта, минобраза и муниципальных образований. Нет ясности в этом деле и в федеральном законе. Поэтому и было принято решение навести в этих вопросах порядок и единообразие, наделив полномочиями по учреждению и присвоению коллективам самодеятельного художественного творчества званий правительство Коми.

Другой «наградной» законопроект касается физкультуры и спорта. Дело в том, что в Коми есть официальный национальный вид спорта – бег на охотничьих лыжах (лямпах), проводятся соревнования. А вот как присваивать звания спортсменам в этой сфере, пока не определено. Поэтому были внесены изменения в республиканский закон «О некоторых вопросах в области физической культуры и спорта», дабы наделить правительство Коми соответствующими полномочиями. Так что, как рассказал министр физкультуры и спорта Коми Николай Бережной, теперь в регионе появятся мастера по национальному виду спорта.

Правда, произойдет это, видимо, не раньше 2021 года, как раз к 100-летию республики: до этого «лямпийцам», претендующим на звание, нужно не менее пяти раз победить в соревнованиях. Депутатов комитета по социальной политике заинтересовало, а составят ли когда-нибудь конкуренцию нашим спортсменам бегуны на охотничьих лыжах из других регионов, финно-угорских стран? Николай Бережной ответил, что планы приглашать спортсменов в республику есть. Но этот вид спорта еще нужно популяризировать.

Депутаты Госсовета утвердили на заседании четыре кандидатуры на пост мировых судей. Ирина Игушева стала мировым судьей Тундрового судебного участка Воркуты, Екатерина Чевтаева – Восточного судебного участка Инты, Татьяна Резько – Краснозатонского судебного участка Сыктывкара, Людмила Тебенькова – Айкинского судебного участка Усть-Вымского района.

Облегчили полномочия и назначили премии

Также депутаты признали утратившим силу региональный закон, касающийся полномочий глав сельских поселений (СП). Таковых полномочий было девять, исходя из них главы СП должны были в числе прочего решать вопросы обеспечения малоимущих граждан жильем, создания условий для жилищного строительства, участвовать в профилактике терроризма и экстремизма, ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций, создавать условия для развития народного художественного творчества и массового отдыха, организовывать ритуальные услуги и обустраивать кладбища, предоставлять помещения для работы участковых, участвовать в организации работы по накоплению и вывозу ТКО.

Со всем этим на уровне сельских поселений элементарно не справлялись, поскольку ни денег, ни кадров, ни материальной базы не хватает. Так что все эти полномочия перевели на уровень районных властей, а сельским главам оставили только то, что перечислено в федеральном законе, 13 вопросов местного значения.

Законопроект, направленный на снижение нагрузки для сельских властей, презентовала постпред главы Коми в Госсовете Александра Бушуева. Она же выступила и по другому проекту, дающему дополнительные полномочия органам местного самоуправления в части денежного поощрения местных чиновников. В регионе до сих пор не был установлен состав денежного содержания выборных должностных лиц местного самоуправления, работающих на постоянной основе: тех же глав сельских поселений. Теперь их денежное содержание официально будет включать в себя оклад, ежемесячные и иные дополнительные выплаты, а также премиальные выплаты, которых у них раньше не было. Законопроект увеличивает гарантированную часть денежного содержания муниципальных служащих и государственных гражданских служащих, исключая возможность платить им зарплату ниже МРОТ. В результате это все должно привести к тому, что зарплаты у муниципальных служащих поднимутся.

На сессии был принят законопроект, устанавливающий прожиточный минимум для пенсионеров в Коми на 2020 год – 11 534 рубля. Здесь региональные расчеты роль играют самую незначительную, поскольку, как пояснил министр экономики Коми Константин Плехов, основные составляющие этой формулы жестко регламентированы федеральным законодательством. Напрямую на размер пенсии прожиточный минимум не влияет, но от него зависит сумма социальной доплаты: она равняется разнице между прожиточным минимумом и реально получаемой человеком пенсией. Получателей пенсий в Коми. по предварительным расчетам, в 2020 году будет 15 330 человек.

Еще один принятый «денежный» законопроект – увеличение размера компенсации за травмы и смерть дружинников. Единовременная выплата в случае увечья составляет 100 тысяч рублей, если травма привела к инвалидности – 300 тысяч. А если дружинник погиб при исполнении общественного долга, его семья получит до 500 тысяч рублей на заявителя. Прошлые суммы компенсаций были в пять раз меньше.

Поощрительные выплаты будут получать и председатели территориальных избирательных комиссий (в размере одного месячного содержания). Есть и другие поправки в закон, касающийся избирательного законодательства.

Теперь в регионе в выборах депутатов Госсовета, главы региона могут участвовать граждане, вообще не имеющие регистрации по месту жительства в России, но зарегистрированные по месту пребывания в Коми, при условии, что зарегистрировались они не позже чем за три месяца до выборов. Также они теперь имеют право участвовать в референдумах. Упрощена и процедура участия в голосовании для граждан, работающих вахтовым методом. Появилось новое основание для исключения из избирательного списка кандидатов от партии, допущенной к распределению мандатов, – сокрытие иностранных финансовых инструментов.

Анна ПОТЕХИНА

Фото rkomi.ru

«Сто первый» в цифрах

Что нового появилось в республиканской поддержке семей с детьми?

12 сентября депутаты Госсовета Коми приняли решение о внесении изменений в отдельные законодательные акты республики по вопросам социальной защиты семей с детьми. Законопроект № 101, инициированный главой Коми Сергеем Гапликовым и в обиходе получивший неформальное название «Закон о миллиарде» (по сумме, заложенной на его реализацию, но она на самом деле уже превысила миллиард), предполагает новшества по нескольким направлениям.

ВЫПЛАТА РЕГИОНАЛЬНОГО СЕМЕЙНОГО КАПИТАЛА ПРИ РОЖДЕНИИ ПЕРВОГО РЕБЕНКА

Кому полагается: всем семьям, проживающим в Республике Коми, у которых с 1 января 2020 года родится первый ребенок.

Размер: 150 000 рублей.

Во сколько обойдется бюджету Коми: более 340 миллионов рублей в год.

Какой вид господдержки дополняет: Сейчас семьи, в которых рождаются дети, могут однократно получить федеральный материнский капитал при рождении второго или последующего ребенка (453 000 рублей) или региональный семейный капитал при рождении третьего или последующего ребенка (150 000 рублей).

Как заявил министр труда, занятости и социальной защиты Коми Илья Семяшкин, введение этой меры поддержки должно помочь улучшить семьям жилищные условия – обычно на такие цели и направляют федеральный материнский капитал и региональную выплату при рождении третьего или последующего ребенка. По подсчетам специалистов, денежная выплата при рождении первого ребенка может поднять количество первых новорожденных в Коми к 2022 году до 3200 человек с нынешних 2700.

УВЕЛИЧЕНИЕ РЕСПУБЛИКАНСКОГО ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА В 1,5–3 РАЗА

Кому полагается: республиканское пособие на ребенка получают малоимущие семьи, таковых в Коми около 14,3 тысячи.

Размер: сумма пособия зависит от разных факторов, в том числе от возраста ребенка. Сейчас она составляет от 367 до 1516 рублей в месяц, плюс районный коэффициент. Будет от 1000 до 2200 рублей плюс районные.

Во сколько обойдется бюджету Коми: после принятия закона расходы на это направление возрастают с 274 миллионов до более 538 миллионов рублей в год.

Какой вид господдержки дополняет: До сих пор пособие предоставлялось малоимущим семьям на детей до 16 лет, или до 18 лет, если они продолжают учиться в школе. Теперь же деньги будут выделяться на всех детей до 18 лет, вне зависимости от их школьного статуса. В результате количество получающих такую помощь возрастет на 2,5 тысячи человек.

По данным Научно-исследовательского финансового института, дефицит денежного дохода малоимущих семей в регионе в расчете на одного члена семьи составляет 3770 рублей в месяц. В результате повышения детских пособий дефицит средств сократится наполовину.

ПОМОЩЬ НА ПОКУПКУ ОДЕЖДЫ И ОБУВИ ДЕТЯМ

Кому полагается: всем малоимущим семьям с несовершеннолетними детьми.

Размер: 6500 рублей.

Во сколько обойдется бюджету Коми: более 56,6 миллиона рублей в год.

Какой вид поддержки дополняет: Ранее такие выплаты были, но составляли они 4920 рублей и выплачивались только на тех детей, которые ходят в детский сад или школу.

Положение закона вступило в силу с 1 сентября 2019 года.

УВЕЛИЧЕНИЕ ЧИСЛА СЕМЕЙ, ПОЛУЧАЮЩИХ КОМПЕНСАЦИЮ ПЛАТЫ ЗА ДЕТСКИЙ САД

Кому полагается: семьям, чей доход не превышает 2,5 размера прожиточного минимума, таких семей в Коми более 53 тысяч.

Размер: 30 процентов платы за первого ребенка (раньше было 20 процентов), 50 процентов – за второго, 70 процентов – за третьего.

Во сколько обойдется бюджету Коми: более 311 миллионов рублей в год.

Какой вид господдержки дополняет: Компенсация платы за детсад в Коми предоставлялась и раньше, но только семьям, чей доход не превышал 1,5 размера прожиточного минимума. Таких семей было примерно 18 тысяч. Теперь число получателей увеличится втрое. Положение закона вступило в силу с 1 сентября 2019 года.

ПОСОБИЕ НА ПОКУПКУ ПРОДУКТОВ ПИТАНИЯ

Кому полагается: малоимущим кормящим матерям и беременным женщинам вне зависимости от дохода.

Размер: 650 рублей и 1000 рублей в месяц соответственно.

Во сколько обойдется бюджету Коми: более 51,2 миллиона на питание для беременных и 11,6 миллиона на питание для малоимущих кормящих матерей.

Какой вид господдержки дополняет: До сих пор такое пособие малоимущим кормящим матерям и беременным женщинам выплачивалось только по медицинским показаниям и его размер составлял 491 рубль в месяц. Количество получателей возрастает с 326 до примерно 9300 человек в год.

ПОСОБИЕ НА ПРОЕЗД

Кому полагается: школьникам и студентам-очникам (не достигшим 23 лет) из многодетных семей (всего порядка 11 000 человек).

Размер: 500 рублей.

Во сколько обойдется бюджету Коми: порядка 72 миллионов рублей ежегодно на компенсацию проезда школьникам и 32,7 миллиона для студентов.

Какой вид господдержки дополняет: До принятия закона размер пособия составлял 242 рубля и распространялся только на школьников до 18 лет.

ПРОДЛЕНИЕ ДО 2024 ГОДА ВЫПЛАТ РЕГИОНАЛЬНОЙ КОМПЕНСАЦИИ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ С ИНВАЛИДНОСТЬЮ

Кому полагается: одиноким трудоспособным, но неработающим родителям или опекунам, ухаживающим за несовершеннолетним с инвалидностью (сейчас таких в Коми 402 человека).

Размер: 3000 рублей в месяц.

Во сколько обойдется бюджету Коми: более 12 миллионов рублей.

Какую меру поддержки дополняет: По указу президента России те, кто ухаживает за детьми-инвалидами первой группы, получают федеральную ежемесячную выплату 10 000 рублей.

Также законопроект предполагает увеличение расходов на организацию детского летнего отдыха, в следующем году они возрастут более чем на 100 миллионов рублей.

Подготовила Анна ПОТЕХИНА

Фото из открытых источников