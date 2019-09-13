Легенды в металле

Кованая карта достопримечательностей Корткеросского района, над элементами которой трудились кузнецы, участвовавшие этим летом в межрегиональном фестивале «Корт Айка», окончательно готова и установлена 12 сентября возле районной администрации.

Напомним, кузнецам во время нынешнего фестиваля, прошедшего 13 июля, раздали листы с описанием легенд, бытующих в районе, например, о прожорливом великане Юрке из Маджи, с изображениями его достопримечательностей. За определенное количество времени мастера должны были превратить выданные им металлические ярлычки в изображения той или иной достопримечательности, иллюстрацию к легенде. К делу все подошли по-разному, например, сыктывкарский кузнец Макта Дораев, взявшийся за символическое изображение живописного берега реки Эжьес-Ю у села Керес, объединил металл с камнем, встроив в свою работу кусочек гранита. Идея создания оригинальной карты принадлежит мастеру из Корткероса Игорю Усачеву.

Два месяца карту дорабатывали, прочно крепили к ней элементы, пока она не превратилась в полноценный арт-объект. На сайте администрации района приводятся параметры карты – полтора на два метра, вес около 120 килограммов, обозначены границы населенных пунктов. На арт-объекте 18 элементов, изображающих достопримечательности (по числу населенных пунктов). Также к карте прикреплена табличка с QR-кодом, с помощью которого можно попасть на сайт, где все эти достопримечательности подробно описаны. Аналогов такому арт-объекту в Коми пока нет.

Анна ПОТЕХИНА

Фото kortkeros.ru