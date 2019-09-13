Коми и Ростовская область договорились о развитии сотрудничества

В четверг в Ростове-на-Дону состоялась рабочая встреча главы Республики Коми Сергея Гапликова и губернатора Ростовской области Василия Голубева. Ее итогом стало подписание соглашения о сотрудничестве между регионами сроком на пять лет и возможностью его продления, сообщает пресс-служба главы Коми.

– Мы заинтересованы в развитии деловых контактов и расширении взаимовыгодных связей между Республикой Коми и Ростовской областью на долгосрочной и постоянной основе. Уверен, у нас есть большой потенциал для развития сотрудничества по многим направлениям, в том числе в науке, образовании, культуре и туризме, – отметил Сергей Гапликов.

– Наши регионы заинтересованы друг в друге. У нас точно есть возможность увеличивать наш товарооборот, который сегодня небольшой – около шести с половиной процентов от общего товарооборота с другими регионами страны. Надеюсь, наше соглашение позволит резко изменить динамику, – резюмировал Василий Голубев.

Республика Коми является традиционным торгово-экономическим партнером Ростовской области. Общий объем товарооборота регионов, по последним отчетным данным, составляет более 1,5 миллиарда рублей.

Агропредприятия Республики Коми сотрудничают с ростовскими заводами. В частности, приобретают на условиях лизинга сельскохозяйственную технику – есть положительный опыт с ООО «КЗ «Ростсельмаш».

Коми и Ростовская область активно развивают сотрудничество в сфере науки и образования. Соответствующее соглашение в 2018 году заключили СГУ имени Питирима Сорокина и Донской государственный технический университет. Тесные контакты налажены между Институтом геологии Коми научного центра УрО РАН и Южным федеральным университетом, Институтом языка, литературы и истории Коми научного центра УрО РАН и Южным научным центром Российской академии наук.

В сфере культуры Республика Коми заинтересована в проведении обменных выставок между музеями и гастролей между Государственным театром оперы и балета Республики Коми и Ростовским государственным музыкальным театром.

Республике есть что предложить и в сфере туризма. В Коми расположены крупнейшие в Европе национальный парк «Югыд ва» и Печоро-Илычский заповедник, включенные в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. На территории Печоро-Илычского заповедника находится одно из семи чудес России – столбы выветривания на плато Маньпупунер. В республике представлены практически все виды туризма – природный, экологический и событийный.

Сергей Гапликов поблагодарил Василия Голубева за приглашение посетить Ростовскую область и поздравил с 82-й годовщиной со дня ее образования, а также с 270-летием донской столицы – Ростова-на-Дону. Также глава региона пригласил делегацию Ростовской области на празднование 100-летия Республики Коми, которое состоится в августе 2021 года.

Роман СЕМЕНОВ

Фото rkomi.ru